잇단 마라톤 사망 사고에…황영조 “사고는 기록 욕심, 무리한 레이스에서 비롯”

황영조 국민체육진흥공단 감독. 유튜브 채널 ‘영조형’ 캡처

마라톤 대회에서 사망 사고가 잇따르자 1992 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트인 황영조 국민체육진흥공단 감독이 사고 원인들을 꼽으며 안전한 달리기 문화를 강조했다.

13일 황 감독은 자신의 유튜브 채널에서 “최근 마라톤 대회에서 사망 사고가 이어지고 있다”며 “건강을 위한 러닝이 아니고 죽음에 이르는 러닝”이라고 꼬집었다.

황 감독은 달리기에 앞서 자신의 몸 상태를 점거하는 것이 가장 중요하다고 강조했다. 엘리트 선수가 아닌 일반 참가자는 업무 스트레스 등으로 인한 피로나 훈련이 부족한 상태에서 출전하기 쉬운데 이때 기록을 의식해 무리하게 레이스를 이어가면 사고로 이어질 수 있기 때문이다. 특히 평소와 다른 호흡이나 심장 박동 등 몸이 보내는 신호에 유의하고 이상을 느낄 경우 과감히 레이스를 중단해야 한다고 조언했다.

황 감독은 “충분하게 운동한 엘리트 선수들도 기권을 많이 한다”며 “포기할 줄 아는 사람이 잘 뛰는 사람”이라고 설명했다.

사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 기록 경쟁 문화에 대한 지적도 나왔다. 초보 러너들이 준비가 부족한 상태에서 단기간에 풀코스나 상급자 기록에 도전하며 매일 달리는 방식은 건강에 무리를 줄 수 있어서다.

황 감독은 “건강을 위한 달리기가 되어야 하는데 기록을 위해 뛰는 이들이 많다”며 “기록을 위해 뛰는 것은 선수들의 몫”이라고 짚었다. 이어 “사고는 기록과 순위에 대한 욕심, 무리한 레이스에서 비롯된다”며 “대회에 참가하더라도 여러 사람과 어울리며 편안하게 즐기는 ‘펀런(Fun Run)’ 문화로 바뀌어야 한다”고 제언했다.

지난 11일 오전 서울 중구 청계광장 앞에서 열린 ‘2026 서울달리기(서울레이스)’에서 참가자들이 뛰는 모습. 뉴스1

황 감독의 이 같은 발언은 최근 마라톤 대회에서 연이어 발생한 사고를 염두에 둔 것으로 풀이된다. 다만 다만 특정 사건을 직접 거론하지는 않았다.

앞서 지난 11일 서울 종로구에서 열린 ‘2026 서울달리기(서울레이스)’에서 20대 여성 참가자 A씨가 결승선을 약 500m 앞둔 20.6㎞ 지점에서 쓰러져 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. A씨는 러닝 동호인들 사이에서 이름을 알려온 인플루언서로 전해져 안타까움을 더하고 있다.

지난달 19일 강원 춘천의 한 산악마라톤 행사에서도 40대 남성이 검봉산을 오르는 7.61㎞ 코스에 참가했다가 심정지 상태로 발견돼 병원으로 옮겨졌으나 사망했다.

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