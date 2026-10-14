김민석, 추미애 향해 재차 경고…“각자 처지와 역할 맞게 집중해야”

더불어민주당 김민석 대표는 14일 추미애 경기도지사를 향해 “각자의 처지와 역할에 맞게 정확하게 하는 것, 집중하는 것이 좋다고 본다”고 재차 경고했다.

김 대표는 이날 민주당 유튜브 ‘민티 07’에 출연해 추 지사가 전날 국회 행정안전위원회의 경기도 국정감사에서 김지용 중대범죄수사청장 후보자에 대해 ‘친윤 검사’라고 비판한 데 대해 이같이 말했다.

김 대표는 “초반에는 ‘그 사안을 지사가 답변하는 것은 적절치 않다’, ‘도정에 전념하겠다’ 이렇게 말씀하시다 뒤로 가면서 연속된 질문에 그런 답을 하셨다”며 “초반 답변의 기조를 유지하는 것이 일반적이기도 하고 더 적절하지 않았을까 생각한다”고 지적했다.

이어 “오늘 (김 후보자) 청문회가 있으니 청문회를 맡은 분들을 통해 충분히 다뤄지는 게 맞다”며 “굳이 더 언급할 필요가 없는 분들은 절제하는 것이 좋다고 생각한다”고 강조했다.

김 대표는 지난 12일에도 ‘민티07’에서 김 후보자 인선을 둘러싼 비판에 대해 당내 강경파를 향해 “논리나 타깃이 바뀌면서 끊임없이 대통령이나 당을 끌어가는 데 대한 비판이 있어 왔다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지