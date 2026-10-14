김지원 원톱 ‘닥터X’, 넷플릭스 공개 3일 만에 비영어쇼 1위

김지원 주연 의학 드라마 ‘닥터X: 하얀 마피아의 시대’(‘닥터X’)가 넷플릭스 비영어 쇼 부문 글로벌 1위에 올랐다. SBS 금토 드라마로 방영된 뒤 넷플릭스에서 공개되는 이 작품은 넷플릭스 공개 3일 만에 비영어 쇼 1위에 올랐다.

14일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면, ‘닥터X’는 지난 5~11일 시청수(Views·시청 시간을 러닝타임으로 나눈 값) 460만을 기록해 비영어 쇼 부문 1위를 차지했다. 한국·필리핀·싱가포르·인도네시아 등 7국에서 1위에 올랐으며, 전 세계 36국에서 톱 10에 들었다.

지난 9일 첫 방송한 드라마 ‘닥터X’는 일본 TV드라마 ‘닥터X: 외과의 다이몬 미치코’를 원작으로, 부정부패에 물든 의료 권력에 맞서는 천재 외과 의사 계수정의 활약을 그린다. 김지원은 “나는 실패하지 않는다”는 말로 기득권에 맞서는 계수정 역을 맡았다.

국내 시청률도 1회 11.4%(전국 기준)에서 2회 14.9%로 상승했다. 1회 시청률은 올해 방영된 미니시리즈 중 가장 높았다.

한편 김영광·채수빈 주연 넷플릭스 오리지널 로맨틱 코미디 ‘나를 충전해줘’는 시청수 300만으로 비영어 쇼 부문 3위를 차지했다. 동명 웹소설을 원작으로 한 이 작품은 인공 심장 배터리가 방전된 재벌 3세와 몸에 전기가 흐르는 능력을 지닌 드라마 작가가 3개월간 계약 연애를 하면서 벌어지는 이야기를 담았다.

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