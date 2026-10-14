李대통령, ‘부캉이’ 보러 온 시민들과 셀카…친수공원 찾아 시민 소통

이재명 대통령이 13일 상어 '부캉이'가 머무는 부산 북항 친수공원을 찾아 시민들과 소통했다. 부캉이를 보러 왔다가 예상치 못하게 대통령을 만난 시민들은 놀라움과 반가움을 나타냈다.

이재명 대통령이 13일 부산 동구 북항 친수공원을 찾아 전재수 부산시장과 상어 '부캉이'가 나오는 곳을 바라보고 있다. 뉴시스(청와대 제공)

이 대통령은 이날 북극항로 시범 운항 환영식에 참석한 뒤 HMM 부산 본사와 부산 북항 제5부두, 친수공원을 차례로 방문했다고 성기홍 청와대 홍보소통수석이 밝혔다.

이 대통령은 오후 4시 45분쯤 전재수 부산시장, 김현지 대통령비서실 제1부속실장 등과 함께 부캉이가 머무는 인공 수로를 찾았다.

현장에서 김현우 국립수산과학원 해양수산연구관으로부터 부캉이의 건강 상태 등에 대한 설명을 들었다.

이 대통령이 부캉이를 살펴본 뒤 공원을 나서자 수백명의 시민이 주변으로 몰려들었다.

성 수석은 “이 대통령은 부캉이를 보러 다양한 지역에서 찾아온 시민들과 소통했다”며 “환호하는 시민들과 한 명 한 명 인사하고 악수하며 ‘셀카’를 찍었고, 여러 시민은 ‘부캉이를 보러 왔다가 대통령까지 보게 됐다’며 즐거워했다”고 전했다.

흑상어 부캉이는 지난달 18일 친수공원 인공 수로에서 처음 발견됐으며, 대형 상어를 가까이서 구경하려는 사람이 모여들면서 소셜미디어(SNS)를 통해 유명해졌다.

이재명 대통령이 13일 부산 북항 제5부두에서 북극항로 시범 운항선 '팬스타 아크로호'를 시찰하고 있다. 뉴시스(청와대 제공)

공원 방문에 앞서 이 대통령은 서울에서 부산으로 이전해 전날 업무를 개시한 HMM 본사를 찾았다. 이 대통령은 직접 현판 제막식에 참석한 뒤 직원들을 격려하며 “직원들의 만족도가 높아야 한다”고 강조했다.

이후 이 대통령은 북극항로 시범 운항을 마친 팬스타 아크로호가 정박한 북항 제5부두를 시찰하고 선원들과 인사했다.

부산시설공단에 따르면 지난 12일까지 부캉이를 보기 위해 북항 친수공원을 찾은 방문객은 140만명을 넘어섰다.

전재수 부산시장은 이날 외국인 관광객 유치 실적과 관련해 “올해 외국인 관광객 목표가 400만명인데 이미 8월 말에 350만명 가까이 왔다”며 “이 추세라면 500만명을 넘어설 것”이라고 말했다.

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