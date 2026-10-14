풍자, 성형수술 비용만 최소 1억5000만원…“코 5번·눈 4번 했다”

유튜브 채널 ‘풍자테레비’ 화면 캡처

방송인 풍자가 그동안 받은 성형수술과 비용을 솔직하게 공개했다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘풍자테레비’에는 ‘최근 수술한 성형 최초 공개부터 부작용까지 성형비로 아파트 한 채 값 날린 사람들의 성형토크’라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 유튜버 서기채널과 유병권이 출연해 각자의 성형수술 경험을 나눴다.

영상에서 풍자는 이마와 잇몸부터 눈, 코, 가슴까지 다양한 수술 경험을 털어놨다. 그는 “이마에 보형물을 넣었다. 보형물을 하면서 눈썹뼈도 절삭했다”며 “보형물을 많이 넣으면 공룡 같아질 수 있어 보형물에 맞게 절삭했다”고 설명했다.

풍자는 잇못 성형을 받은 이유에 대해 “옛날 방송을 보면 웃을 때 잇몸이 절반이라 스트레스를 받았다”며 “코 수술 후 입술이 잘 올라가지 않는 느낌이 있었고, 잇몸이 보이는 것과 안 보이는 것의 차이가 느껴져 잇몸을 줄이는 수술을 했다. 그런데 만족하지는 않는다”고 말했다.

눈 수술 과정에서는 부작용을 겪었다고 고백했다. 풍자는 쌍꺼풀 수술은 한 번에 만족스럽게 끝났지만, 뒤트임 수술 후 눈매가 마음에 들지 않아 추가 수술을 받았다고 밝혔다.

그는 “눈이 살쾡이 같아서 듀얼 트임을 했다”며 “눈 밑 살이 말리기 시작하면서 속눈썹을 찌르는 부작용이 생겼다. 결국 하안검 수술까지 받았다”고 설명했다. 눈 수술만 총 네 차례 진행했다는 것이다.

코 수술은 다섯 번, 가슴 수술은 세 번 받았으며 턱 지방흡입도 세 차례 했다고 밝혔다. 풍자는 “코는 다섯 번 했다. 2~3년 전에 수술했는데 최근 살이 빠지면서 코가 달라 보인다”며 주변에서 코 수술을 다시 했느냐는 질문을 받는다고 전했다.

최근에는 체중 감량으로 인한 피부 처짐을 해결하기 위해 안면거상 수술도 받았다. 풍자는 “촬영일 기준으로 40㎏이 빠졌다. 살이 빠지면 어쩔 수 없이 피부가 늘어져 고민하다가 미니 거상을 받았다”며 “하는 김에 이중턱 근육도 묶었다”고 말했다.

성형수술에 들어간 비용도 공개했다. 풍자는 “재수술은 원래 더 비싼데 재수술도 많이 했고, 특수한 상황이 있어 금액이 컸다”며 “가슴 재수술은 기본 1500만원이었다. 마지막 가슴 수술 비용은 1800만원이었다”고 밝혔다.

이어 시술 비용을 제외한 성형수술 비용에 대해 “억 단위는 넘는다”며 “최소 1억5000만원은 들었을 것”이라고 추산했다. 시술 비용 역시 별도로 4000만~5000만원 정도 들었을 것 같다고 덧붙였다.

한편 풍자는 유튜브를 비롯해 케이블과 지상파 예능 프로그램 등에서 활약하고 있다. 2023년에는 MBC 방송연예대상에서 여자 신인상을 수상했다.

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