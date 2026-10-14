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강동, 111개 공약 확정… ‘도시 레벨 업’ 시동

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박진영 기자 jyp@segye.com

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서울 강동구가 ‘대도시 강동, 삶의 기준을 높이다’를 비전으로 민선 9기 111개 공약 사업을 확정해 본격적으로 추진한다.

13일 구에 따르면 구의 민선 9기 공약 사업은 도시 경쟁력과 구민 삶의 질을 한 단계 높이는 ‘도시 레벨 업’ 8대 주민 약속을 골자로 한다. 교통, 도시 개발, 환경, 복지, 교육, 문화·체육, 경제, 행정·안전 등 8개 분야별로 111개 사업을 고르게 배치했다. 주요 사업은 미래형 공교육 기반을 다지는 ‘서울시 최초 국제바칼로레아(IB) 교육국제화특구 지정 추진’과 정비사업의 신속한 추진을 위한 ‘구청장 직속 재건축·재개발 태스크포스(TF) 설치 및 신속 지원 체계 구축’이다. 수도권 광역교통 거점으로 도약하기 위한 ‘GTX-D 강동구 경유 노선 조속 추진’, ‘지하철 5·8·9호선 배차 간격 단축’, 친환경 휴식 공간을 확충하는 ‘강동 한강그린웨이 조성’ 등도 담겼다.

구는 차질 없는 공약 이행을 위해 사업별 실행 계획 수립과 정기 이행 상황 점검, 시기별 구민 공개 등 상시 관리 체계를 가동한다. 또 추진 실적과 예산 집행 현황을 구 누리집에 공개할 방침이다.


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