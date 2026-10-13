GLP-1 비만약 시력손상 의심사례 국내서도 1건… 식약처, 부작용 공식 반영

유럽 이어 '드문 부작용' 명시
해외에서 글루카곤 유사 펩티드-1(GLP-1) 계열 비만·당뇨병 치료제 투여 뒤 시력 손상을 겪은 의심 사례가 다수 보고된 가운데 국내에서도 관련 사례가 있었던 것으로 나타났다.
오유경 식품의약품안전처장은 13일 국회 보건복지위원회 국정감사에서 조국혁신당 백선희 의원이 GLP-1 계열 비만치료제 투여 뒤 ‘NAION’ 시력 손상 의심 사례가 있었냐는 질의에 “한 건(2024년 12월) 접수됐다”고 밝혔다.
NAION은 ‘눈의 뇌졸중’으로 불리는 질환으로, 녹내장 다음으로 많은 시신경 실명 요인이다. 시신경에 혈액이 공급되지 않아 생기는 시신경 파괴로 영구 실명에 이를 수 있다.
미국에서는 GLP-1 계열 비만·당뇨병 치료제를 사용한 뒤 시력 상실을 겪었다며 환자들이 제약사를 상대로 잇달아 소송을 제기하고 있다.
현재 GLP-1 치료제와 NAION의 인과 관계는 명확히 규명되지 않았지만, 유럽의약품청(EMA)은 지난해 6월 NAION을 이 치료제의 주성분인 세마글루타이드의 ‘매우 드문 부작용’으로 규정했다.
오 처장은 이와 관련해 “식약처도 지난 7일 부작용으로 승인했다”며 “이제 ‘드물지만 나타날 수 있는 부작용’으로 돼 있다”고 말했다.
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