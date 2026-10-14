LG와 애플 ‘똑똑한 집’ 만든다… 스마트홈 동맹 결성

LG전자가 세계적인 거대기술기업(빅테크) 애플과 힘을 합친다. 양사는 공동 개발한 차세대 사물인터넷(IoT) 기기 7종을 공개, AI홈 생태계 확장에 본격적으로 속도를 내기로 했다.

LG전자와 애플은 13일(현지시간) 뉴욕 맨해튼에서 신제품 발표 행사를 열고, 함께 개발한 IoT 기기들을 선보였다. 이날 행사에는 곽도영 LG전자 북미지역대표 부사장과 정기현 HS플랫폼사업센터장 정기현 부사장, 매튜 코스텔로 애플 하드웨어 엔지니어링 부사장 등이 참석했다.

13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제57회 한국 전자전(KES 2026)에서 방문객들이 LG전자 부스를 관람하고 있다. 뉴시스

양사가 내놓는 신제품은 △실내 카메라 △투광조명 유무에 따른 실외 카메라 2종 △도어벨 △도어락 △온도 조절기 △온도 센서 등 총 7종이다. 올해 안에 미국, 캐나다를 포함한 북미 지역과 영국에 우선 출시될 예정이다.

신제품은 LG전자가 오랫동안 축적해 온 주거 공간에서의 고객 경험 데이터와 세계 최고 수준의 제조 역량에 더해 애플의 독보적인 플랫폼 생태계 기반 사용자 경험을 더해 완성됐다. 양사는 고객의 일상에 자연스럽게 스며드는 직관적이고 편리한 AI홈 환경을 구축하겠다는 공동의 목표를 이루기 위해 제품의 초기 구상 단계부터 긴밀한 협력을 이어온 것으로 알려졌다.

이번 신제품 7종은 LG전자의 AI홈 플랫폼 LG 씽큐(ThinQ)는 물론 애플 생태계와도 유기적으로 연동돼 언제 어디서나 기기 상태를 확인하고 손쉽게 제어할 수 있다. 모든 제품은 아이폰, 아이패드 등 모바일 기기와 터치 한 번으로 간편하게 연결되며, 이후의 기기 사용 이력은 클라우드에 개인화된 데이터로 자동 저장돼 편리하게 관리할 수 있다.

2024년 9월 20일 서울 중구 명동 애플스토어에서 고객들이 애플 신제품 아이폰16 시리즈를 구매하기 위해 줄을 서고 있다. 뉴시스

온도 조절기는 아이폰이나 애플워치를 통해 사용자의 동선과 시간대, 날씨 등을 종합적으로 분석해 실내 냉난방을 쾌적하게 맞춰주며, 센서로 수집된 각 공간의 정보를 바탕으로 집 안 전체의 냉난방을 최적의 상태로 관리한다. 다중 센서가 탑재된 도어락은 사용자의 미세한 움직임을 파악, 출입 의도를 분석해 별도의 조작 없이도 자연스럽게 문을 열어준다. 문 열림 상태나 훼손 시도, 무단 출입 등 이상 상황도 모바일 기기로 즉시 알려줘 안심할 수 있다.

실내·외 카메라와 도어벨 등 카메라 탑재 제품에는 ‘비전 AI’ 기술이 적용돼 고객이 집 안팎의 상황을 직관적으로 확인할 수 있다. 집 밖을 비추는 실외 카메라와 도어벨은 사람, 동물, 자동차, 택배 등을 구분해 상황에 맞는 알림을 제공하며, IP65등급 방진·방수 기능으로 내구성도 확보했다.

실내 카메라 역시 사람과 반려동물을 인식할 뿐만 아니라 아기 울음소리, 유리 깨지는 소리 등 이상 소리를 감지해 즉각적인 맞춤형 알림을 전달한다. 여기에 기기 간 유기적인 연동을 통해 귀가 시 실내 카메라는 프라이버시 보호 모드로 자동 전환되며, 실외 카메라는 24시간 집 주변을 모니터링해 이상 상황 발생 시 즉시 모바일 기기로 알림을 전송한다.

LG전자의 ‘공간 가전’ 철학과 두터운 글로벌 팬덤을 지닌 애플의 미니멀 디자인이 빚어낸 시너지도 돋보인다. 에센스 그라파이트, 에센스 화이트, 에센스 실버 등 세련된 3종의 컬러와 이음새를 최소화한 마감으로 완성한 매끄러운 디자인은 어떤 인테리어와도 자연스럽게 어우러지며 기술적 편리함을 넘어 심미적 만족감까지 선사한다.

LG전자는 이번 신제품을 통해 AI홈의 핵심 요소 중 하나인 IoT 기기 라인업을 대폭 강화하며, 허브 ‘씽큐 온’과 플랫폼 ‘씽큐’, AI 가전으로 이어지는 AI홈 생태계를 한층 확장한다. 나아가 25억 대 이상의 활성 기기를 품은 애플 플랫폼과 유기적으로 연동해 AI홈의 외연을 넓히고 고객 경험을 더욱 풍성하게 혁신한다는 전략이다.

정기현 LG전자 HS플랫폼사업센터장은 “LG전자의 가전 및 집 안 공간에 대한 전문성과 애플의 독보적인 사용자 경험, 그리고 양사의 강력한 보안 역량을 결합해 안전하고 직관적인 AI홈 경험을 제공하겠다”고 말했다.

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