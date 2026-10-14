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2027년 인천서 AI 자율주행버스 시동

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인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

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청라∼서울 강서 심야 BRT 추진
영종·송도지구에서도 셔틀 운영

인천시가 인공지능(AI) 기반의 대중교통 서비스 도입을 본격 추진한다.

인천시는 내년부터 자율주행 간선급행버스체계(BRT) 운영과 함께 영종·송도에 자율주행 셔틀을 도입할 계획이라고 13일 밝혔다. BRT는 주요 도로에 전용차로를 설치하고 급행으로 버스를 운행하는 시스템이다. 시는 기존 BRT 중앙차로와 영종·송도 자율주행 시범운행지구 활용을 통해 단계적으로 서비스를 확대할 예정이다.

우선적으로 인천 청라∼서울 강서 BRT 23.8㎞ 노선에 심야 자율주행 버스 도입을 추진한다. 이 가운데 청라국제업무단지∼부천고강지하차도 18.3㎞ 구간은 현재 중앙차로 전용이다. 자율주행 서비스의 안전성 확보에 유리한 여건을 갖추고 있는 것으로 판단된다.

시는 내년에 자율주행 버스 1대를 먼저 도입하고 2030년까지 총사업비 50억원을 들여 해마다 1대씩 추가할 예정이다. 아울러 향후 무인·원격제어 기반 자율주행도 검토한다.

영종·송도 자율주행 시범운행지구에는 2027∼2030년 예산 52억원을 투입해 지역 특성에 맞는 자율주행 셔틀을 선보인다.


인천=강승훈 기자 shkang@segye.com 기자페이지 바로가기

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