"역사와 현대문화 어우러진 천년고도", 경주 신라문화제 성료

신라 천년의 역사와 문화를 현대적으로 재해석한 '제53회 신라문화제'가 시민과 관광객의 호응 속에 3일간의 일정을 마무리했다. 경주시는 방문객 빅데이터 분석을 통해 내년 축제의 완성도를 높일 계획이다.

경북도와 경주시가 주최하고 (재)경주문화재단이 주관한 신라문화제는 지난 9~11일까지 월정교와 봉황대 등 경주 시내 일원에서 열렸다.

'2026 제53회 신라문화제'가 10월 9일부터 11일까지 월정교와 봉황대 일원에서 열린 가운데, 시민과 관광객들이 축제 현장을 찾아 공연과 다양한 프로그램을 즐기고 있다. 경주시 제공

화백제전과 실크로드페스타, 화랑힙합페스타, 달빛난장 등 주요 프로그램이 행사장 곳곳에서 펼쳐지며 세대를 아우르는 축제의 장을 만들었고, 신라의 역사문화와 현대적인 공연·체험 콘텐츠를 접목한 프로그램들이 관람객들의 큰 호응을 얻었다.

특히 시민서포터즈와 시민프로듀서, 청소년 그린리더 등 총 321명의 시민축제운영단이 축제 준비부터 홍보와 프로그램 운영에 직접 참여해 의미를 더혔다.

여기에 지역 문화예술인과 상권도 함께 힘을 보태면서 시민과 지역사회가 함께 만들어가는 축제로 호평 받았다.

경주시는 안전한 축제 운영에도 힘을 쏟았다. 행사장별로 안전·경호·운영 인력을 배치하고 경찰·소방 등 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축해 관람객 동선과 인파 밀집 상황을 관리했다.

특히 대규모 관람객이 몰린 주요 공연장을 중심으로 안전펜스와 비상통로를 확보하고 현장 상황에 따라 출입을 탄력적으로 관리하는 등 사고 예방에 주력해 축제를 안정적으로 마무리했다.

경주시는 축제 종료 후 KT 빅데이터를 활용해 방문객 수와 소비패턴, 이동경로, 체류시간 등을 분석하고 방문객 만족도 조사도 병행할 예정이다.

분석 결과는 프로그램 구성과 행사장 운영, 관람 편의·안전관리 등 향후 신라문화제 개선에 활용한다.

주낙영 경주시장은 "시민과 관광객의 적극적인 참여와 유관기관의 협조 덕분에 신라문화제를 안전하게 마무리할 수 있었다"며 "잘된 점은 더욱 발전시키고 부족한 부분은 보완해 신라문화제의 완성도를 더욱 높이겠다"고 말했다.

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