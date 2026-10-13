침묵 깬 신문선 폭탄발언 “왜 손흥민만 뒤집어쓰나…누군가 조작질”

대한민국 축구대표팀 주장 손흥민(로스앤젤레스FC)을 둘러싼 리더십 논란이 확산하는 가운데 축구해설가이자 스포츠기록분석가인 신문선 명지대 초빙교수가 손흥민을 향한 비판의 배경에 의문을 제기했다. 김민재(바이에른 뮌헨)와 황인범(FC포르투)의 발언으로 대표팀 내분설이 불거진 뒤 논란의 책임이 주장에게까지 향하자, 누군가 의도적으로 손흥민을 겨냥해 여론을 형성하는 것 아니냐는 취지의 주장을 내놓은 것이다.

축구해설가이자 스포츠기록분석가인 신문선 명지대 초빙교수. 최상수 기자

13일 축구계에 따르면 신문선 교수는 전날 자신의 공식 유튜브 채널에서 최근 대표팀 논란을 다루며 손흥민을 향한 비판이 자연스럽지 않다는 취지로 발언했다. 그는 “갑자기 최근 들어서 주장 손흥민과 연결 지어서 얘기하는 것을 보면, 이건 또 누군가가 조작질 하는 것이 아닌가”라고 말했다. 이어 손흥민을 향한 공격과 관련해 “손흥민에 대한 공격, 불이익을 주는 듯한 모습”이라고 언급하며 의구심을 드러냈다.

신 교수는 이어 “국민들이 정확하다”고 강조했다. 손흥민을 둘러싼 비판 여론이 일더라도 축구를 지켜보는 국민이 상황을 제대로 판단할 것이라는 취지다. 다만 손흥민을 겨냥한 조직적인 공격이나 의도적인 여론 형성이 있었다는 사실은 확인되지 않았다. 신 교수의 발언은 최근 비판의 흐름을 바라보며 제기한 의혹으로, 실제 배후가 드러난 사안과는 구분할 필요가 있다.

해당 논란은 9~10월 A매치 4연전에서 불거졌다. 한국은 에콰도르를 3-0으로 꺾었지만 우루과이에 1-4로 패했고, 베네수엘라와 0-0으로 비겼다. 우즈베키스탄을 2-0으로 제압해 2승 1무 1패로 일정을 마쳤다. 그러나 베네수엘라전에서 교체된 김민재가 축구화를 던지는 모습이 포착됐고, 황인범도 대표팀 운영과 대한축구협회 지도 체계에 대한 아쉬움을 드러내면서 선수단 내분설이 확산했다. 이후 온라인에서는 손흥민의 리더십을 문제 삼는 주장까지 나왔다.

정승원(FC서울)은 지난 10일 소속팀 경기를 마친 뒤 대표팀에서 경험한 손흥민의 모습을 공개했다. 손흥민이 자신의 슈팅을 지켜보고 피드백을 약속했으며, 이재성과 함께 컨디션도 챙겨줬다는 것이다. 대표팀 분위기에 대해서는 개인적으로 좋지 않다고 느끼지 못했다는 취지로 답했다. 다만 이는 정승원 개인의 경험으로, 선수단 전체에 갈등이 없었다는 의미로 확대 해석할 수는 없다.

축구해설가이자 스포츠기록분석가인 신문선 명지대 초빙교수. 세계일보 DB

대한축구협회는 이날 공식 입장문을 내고 선수들을 향한 억측과 인신공격을 자제해 달라고 요청했다. 소셜미디어와 온라인 커뮤니티에서 확인되지 않은 정보와 추측성 주장이 퍼지고 있다며, 일부 훈련 장면이나 일상적인 모습을 단편적으로 해석해 선수단 내부 불화를 기정사실화하는 행위에 우려를 나타냈다. 아울러 대한축구협회는 딥페이크 영상으로 선수를 조롱하거나 개인 소셜미디어와 소속팀 계정에 찾아가 비난하는 행위도 지적했다. 특히 영상과 사진 등 지식재산권을 무단으로 이용해 허위·왜곡 정보를 유포하고 부당한 이익을 취하는 행위에는 엄정 대응하겠다고 밝혔다.

이강인(아틀레티코 마드리드)의 매니지먼트사 더블랙레이블도 대표팀 내분과 관련해 온라인에서 제기된 주장에 대해 “이강인과 무관하며 사실무근”이라고 밝혔다. 허위사실 유포와 명예훼손에 해당하는 게시물과 댓글을 수집하고 있으며, 사안에 따라 법적 절차를 진행하겠다는 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지