정점식, 주병기 공정위원장 사퇴 요구…“왜곡된 반기업관”

국민의힘 정점식 원내대표는 13일 주병기 공정거래위원장의 재벌·대기업 관련 발언을 비판하며 사퇴를 요구했다.

정 원내대표는 이날 자신의 페이스북 게시물을 통해 “기업에 대해 왜곡된 시각을 가진 인물이 공정한 시장경제 질서를 세우기 위한 공정위원장으로서 직무 수행이 가능하다고 볼 수 없다”며 “마땅히 사퇴해야 한다”고 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표. 연합뉴스

정 원내대표는 주 위원장이 전날 국회 정무위원회 국정감사에서 재벌과 대기업 집단을 ‘착취적 대한민국을 만드는 적’으로 지목한 과거 발언에 대해 “표현이 과도한 측면이 있지만 지금도 그렇게 생각한다”고 답했다고 전했다. 그러면서 “공정위원장이 대기업 전체를 악마화하는 편협하고 왜곡된 반기업 정서를 가감 없이 드러낸 것”이라고 비판했다.

그는 주 위원장이 국내 기업 경영자들의 전문성과 소신에 따른 개척적 의사결정이 가능한지 의문을 제기한 것을 두고도 “대한민국 기업인들을 통째로 비하하는 시각을 보였다”며 “대단히 오만한 발상”이라고 지적했다.

정 원내대표는 이재명 대통령을 향해서도 “본인의 왜곡된 반기업관을 바꾸지 않은 주 위원장을 보면서 자연스럽게 임명권자인 이재명 대통령의 뿌리 깊은 반기업적 마인드에 대한 우려가 커진다”고 했다. 이 대통령이 성남시장 시절 “재벌체제 해체에 정치적 생명을 걸겠다”고 했던 발언도 거론했다.

그러면서 “이 대통령도 10년 전 재벌 체제 해체에 대한 생각이 동일한가. 그래서 주 위원장을 고집하는 건가”라며 “이 대통령은 재벌에 대한 본인의 생각과 관점이 달라졌는지 국민 앞에 소상히 설명하라”고 요구했다.

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