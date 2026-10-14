‘술 안 마셔도 생기는 지방간’…방치하면 간경변·간암 위험

지방간은 흔히 술을 많이 마시는 사람에게 생기는 질환으로 알려져 있지만, 음주와 관계없이 발생하기도 한다. 게티이미지뱅크

지방간은 흔히 술을 많이 마시는 사람에게 생기는 질환으로 알려져 있지만, 음주와 관계없이 발생하기도 한다. 비만과 당뇨병, 고지혈증 등 대사질환이 주요 위험요인으로 꼽힌다.

초기에는 뚜렷한 증상이 없지만 일부 환자는 간경변과 간암으로 진행할 수 있어 정기적인 검사와 생활습관 관리가 필요하다.

◆ 술 안 마셔도 안심 못 해…비만·당뇨병이 위험요인

13일 의료계에 따르면 지방간은 정상 간에서 지방이 차지하는 비율이 5%를 초과한 상태다.

원인에 따라 과도한 음주로 발생하는 ‘알코올성 지방간’과 음주 외의 요인으로 발생하는 ‘비알코올성 지방간’으로 나뉜다.

비알코올성 지방간은 비만과 당뇨병, 고지혈증 등 대사질환과 밀접한 관련이 있다. 과도한 열량 섭취와 운동 부족, 내장지방 증가는 인슐린 저항성을 높이고 체내 지방 대사에 영향을 미쳐 간에 지방이 쌓이게 할 수 있다. 특히 탄수화물을 포함한 고열량 식사를 과도하게 하거나 신체활동이 부족한 생활습관은 주요 위험요인으로 꼽힌다.

비알코올성 지방간은 비만과 당뇨병, 고지혈증 등 대사질환과 밀접한 관련이 있다. 게티이미지뱅크

지방간은 대부분 특별한 증상이 없다. 일부는 피로감이나 가벼운 복부 불편감을 느끼지만, 건강검진에서 간 기능 검사 이상이 발견된 뒤 질환을 확인하는 경우가 많다. 비만이나 당뇨병, 고지혈증이 있는 사람은 간 기능 검사 결과에 이상이 나타나면 지방간 여부를 확인할 필요가 있다.

지방간은 일반적으로 혈액검사와 상복부 초음파검사 등으로 진단한다. 간 수치가 정상이어도 지방간이 있을 수 있어 검사 결과를 종합적으로 판단해야 한다. 필요하면 간 섬유화 검사 등을 통해 간 손상 정도를 평가하며, 조직검사는 지방간염 여부나 다른 간 질환과의 감별이 필요한 경우 의료진의 판단에 따라 시행한다.

◆ 지방간염 거쳐 간경변·간암으로…진행 전 관리해야

지방간은 간에 지방이 축적된 상태지만 염증이 동반되면 지방간염으로 이어질 수 있다. 이후 간 섬유화가 진행되면 간경변으로 악화할 가능성도 있다.

간경변은 간세포가 손상되고 정상 조직이 섬유화 조직으로 대체되면서 간 기능이 떨어지는 만성질환으로, 간암의 주요 위험요인 중 하나다. 일부 지방간 환자는 간경변에 이르기 전에도 간암이 발생할 수 있어 주의해야 한다.

지방간은 심혈관질환과도 관련이 있다. 비만과 인슐린 저항성, 고지혈증 등은 지방간과 심혈관질환에 공통으로 영향을 미치는 위험요인이기 때문이다. 따라서 간 건강뿐 아니라 혈당과 혈중 지질, 체중 등 전반적인 대사 건강을 함께 관리하는 것이 중요하다.

지방간 관리의 기본은 식사 조절과 운동을 통한 체중 관리다. 게티이미지뱅크

◆ 치료 핵심은 생활습관 개선…식사 조절·운동 병행해야

지방간 관리의 기본은 식사 조절과 운동을 통한 체중 관리다. 비만과 당뇨병, 고지혈증 등 동반 질환도 함께 관리해야 한다. 지방간 자체를 대상으로 하는 약물치료는 환자의 상태와 질환 진행 정도에 따라 달라질 수 있어 의료진과 상담하는 것이 좋다.

식사할 때는 전체 열량 섭취를 조절하고 과식과 고열량 음식 섭취를 줄여야 한다. 특정 식품이나 건강기능식품에 의존하기보다 균형 잡힌 식단을 유지하는 것이 바람직하다.

운동은 유산소 운동과 근력운동을 병행하는 것이 좋다. 유산소 운동은 체중 관리에 도움이 되며, 근력운동은 근육량을 유지하는 데 중요하다. 특히 나이가 들면서 근육량이 감소하면 에너지 소비가 줄어들 수 있어 꾸준한 신체활동이 필요하다.

지방간은 음주 여부와 관계없이 발생할 수 있는 만큼 비만이나 당뇨병, 고지혈증 등 위험요인이 있다면 정기적으로 건강 상태를 확인하고 식사 조절과 운동을 통해 관리해야 한다.

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