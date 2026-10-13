렉서스, 8년 만에 ES 풀체인지…하이브리드 넘어 전기차로

토요타의 프리미엄 브랜드 렉서스의 대표 세단 ES가 8년 만에 완전변경된 8세대 모델로 돌아왔다. 1989년 렉서스 브랜드 출범과 함께 탄생한 ES는 2001년 한국 시장 진출 이후 25년간 특유의 정숙성과 편안한 승차감, 뛰어난 신뢰성을 바탕으로 브랜드 핵심 모델로 자리매김해 왔다.

렉서스코리아의 ‘올 뉴 ES’. 렉서스코리아 제공

렉서스코리아는 13일 서울 광진구 빛의 시어터에서 미디어 콘퍼런스를 열고 ‘올 뉴 ES’를 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.

이번 8세대 올 뉴 ES는 브랜드의 ‘멀티 패스웨이’ 전동화 전략에 따라 하이브리드는 물론 렉서스 최초의 세단형 배터리전기차(BEV)까지 파워트레인을 확대했다. 라인업은 전기차 5개, 하이브리드 4개 등 총 9개 그레이드로 구성됐다.

전기차 모델인 ES 350e는 74.69kWh 리튬이온 배터리를 탑재해 1회 충전 시 복합 주행거리 478㎞, 복합 전비 1kWh당 6.0㎞를 확보했다. 최대 150kW 급속 충전을 지원해 배터리 잔량 10%에서 80%까지 28분 만에 충전할 수 있다.

사륜구동 전기차 모델인 ES 500e는 전·후륜 구동력을 정밀하게 제어하는 ‘다이렉트4’ 시스템을 통해 합산 출력 347마력(PS)을 발휘하며, 프리미엄 트림 기준 복합 주행거리 435㎞, 복합 전비 1kWh당 5.3㎞를 달성했다.

하이브리드 모델인 ES 350h는 소형·경량화한 6세대 2.5ℓ 하이브리드 시스템을 적용해 이전 세대보다 커진 차체에도 복합 연비 리터당 19.4㎞의 뛰어난 연료 효율을 보여준다. 또한 ES 하이브리드 최초로 전자식 사륜구동 시스템 ‘E-Four’를 적용한 AWD 모델(복합 연비 18.3㎞/L)을 추가해 미끄러운 노면에서도 안정적인 주행 성능을 구현했다.

콘야마 마나부 렉서스코리아 사장(오른쪽)과 치아시 코헤이 렉서스 인터내셔널 수석 엔지니어. 렉서스코리아 제공

올 뉴 ES는 하이브리드와 전기차 파워트레인을 모두 수용할 수 있도록 새로 설계된 GA-K 플랫폼을 기반으로 제작됐다. 차체 크기는 전장 5140㎜, 전폭 1920㎜, 전고 1560㎜(전기차 기준), 축간거리(휠베이스) 2950㎜로 이전 세대보다 각각 165㎜, 55㎜, 80㎜ 커져 한층 여유로운 실내 공간을 선사한다. 차체 강성을 강화하는 한편 후륜에 ES 최초로 5링크 멀티링크 서스펜션을 적용해 승차감과 선회 안정성을 대폭 개선했고, 사이드 글라스 밀폐 구조 개선 및 부위별 흡·차음재 최적화로 렉서스 특유의 고요한 정숙성을 완성했다.

권장소비자가격(부가가치세 포함·개별소비세 5% 기준)은 전기차 모델이 7160만∼8490만원, 하이브리드 모델이 7290만∼8080만원이다. 전기차 엔트리 트림인 ES 350e 프리미엄(7160만원)의 경우 하이브리드 엔트리 트림보다 130만원 낮게 설정됐다. 수입 전기차 시장의 가격 경쟁 속에서 진입 장벽을 낮추고 경쟁력을 확보하려는 전략으로 풀이된다.

콘야마 마나부 렉서스코리아 사장은 “올 뉴 ES는 그동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 BEV까지 전동화 선택지를 확대한 새로운 전환점으로, 앞으로의 렉서스가 만들어 갈 새로운 변화를 보여주는 모델이 될 것”이라고 말했다.

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