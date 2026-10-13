법무·국방·외교부… 2027년부터 ‘세종 2차 대이동’

정부가 수도권에 소재한 중앙행정기관과 소속·자문 기관 등 44개 기관을 내년부터 2031년까지 5년간 단계적으로 세종으로 옮긴다. 세종 중심의 국정 운영 체계를 강화해 ‘행정수도 세종’을 완성하기 위한 차원이다. 이에 따라 내년부터 공무원 정원 기준 9929명의 ‘세종 2차 대이동’이 시작된다. 행정안전부는 13일 독립 청사가 필요하지 않은 27개 기관은 세종의 민간 공간을 임차해 내년 중 우선 이전한다고 밝혔다.

윤호중 행정안전부장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 '2차 중앙행정기관 이전 계획' 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

내년 상반기 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회, 원자력안전위원회, 국가인권위원회, 국가교육위원회, 재외동포청 이전을 추진한다. 내년 하반기엔 금융위원회를 비롯해 금융정보분석원, 인구전략위원회, 국민통합위원회 등 각 부처 소속 기관과 자문위원회 등 19개 기관을 이전한다는 구상이다. 법무부와 성평등가족부는 행복도시법 개정 시기에 맞춰 내년 중 이전을 확정할 계획이다.



중앙행정기관 2차 세종 이전은 이처럼 업무 특성과 청사 확보 여건에 따라 ‘임차 청사를 활용한 조기 이전’과 ‘청사 신축 후 이전’이란 ‘투 트랙’으로 이뤄진다. 나머지 17개 기관은 수사, 보안, 관제 등 업무 특성상 독립 청사와 특수 시설이 필요해 2031년까지 별도 청사를 신축한 뒤 이전한다.



외교부와 통일부, 국방부, 감사원, 공소청, 중대범죄수사청, 경찰청, 고위공직자범죄수사처 등이 대상이다.



윤호중 행안부 장관은 “중앙행정기관 이전은 수도권 일극 체제를 극복하고 국토를 균형 있게 활용하는 공간 전략이자, 대한민국의 지속 가능한 미래와 새 도약을 이끄는 성장 전략”이라며 “정부는 국민 불편을 최소화하면서 기관 이전과 업무 방식 개선을 함께 추진해 행정수도 세종의 기능을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

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