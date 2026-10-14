[이코노 브리핑] ‘교복 입찰 짬짜미’ 대리점 10곳 과징금

‘교복 입찰 짬짜미’ 대리점 10곳 과징금

공정거래위원회는 경기 용인 기흥·처인, 울산, 경북 영천 소재 19개 중·고등학교가 발주한 교복구매 입찰에서 담합행위를 한 교복업체 10곳에 대해 시정명령과 과징금 총 1억200만원을 부과하기로 했다고 13일 밝혔다. 제재 대상은 스마트학생복 용인점, 아이비클럽 용인점, 엘리트학생복 용인점, 쎈텐학생복 용인점, 스쿨룩스 기흥점, 스마트학생복 신갈점, 아이비클럽울산남구점, 스마트학생복 남구점, 스마트학생복 영천점, 엘리트학생복 영천점이다.

농협은행, 최고 연 3.9% 특판예금 출시

NH농협은행은 대표플랫폼 NH올원뱅크 출범 10주년을 기념해 최고 연 3.9% 금리를 제공하는 특판예금 ‘NH올원뱅크 10주년 기념 예금’을 13일 출시했다고 밝혔다. 이날부터 11월30일까지 총 5000억원 한도로 선착순 판매하며, NH올원뱅크에서 가입할 수 있다. 가입기간은 12개월, 가입금액은 10만원부터 최대 10억원까지다.

하나은행 ‘글로벌 최우수 혁신 PB은행상’

하나은행은 ‘제36회 글로벌 PB(프라이빗뱅커) 어워드’에서 ‘글로벌 최우수 혁신 PB은행상’을 수상했다고 13일 밝혔다. 손님 중심의 특화 솔루션, 초고액자산가 대상 금융·비금융을 아우르는 종합 자산관리 서비스, 손님 니즈별 혁신 상품 및 맞춤형 서비스 제공 등에서 높은 평가를 받았다.

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