인천 홈플러스서 ‘묻지마 칼부림’… 1명 심정지, 7명 부상

13일 인천의 도심 한복판에 위치한 대형 상업시설에서 칼부림 사건이 일어나 시민 8명이 다쳤다.



인천 남동경찰서는 살인미수 등의 혐의로 60대 남성 A씨를 현행범으로 체포했다고 13일 밝혔다. A씨는 이날 오후 1시50분쯤 인천시 남동구 구월동에 위치한 홈플러스 입점 상가에서 다수의 이용객들에게 흉기를 휘둘러 8명을 다치게 한 혐의를 받고 있다. 이들 중 20대(추정) 여성 1명은 심정지 상태로 병원에 옮겨져 응급수술을 받았다.

13일 인천 남동구 홈플러스 구월점에서 묻지마 칼부림이 발생해 경찰과 소방관계자들이 출동해 있다. 인천=연합뉴스

경찰에 따르면 A씨는 먼저 지하 1층에서 40대 여성 1명을 다치게 한 뒤 흉기를 마구 휘두르며 모두 8명에게 부상을 입혔다. “3층에서 칼부림이 발생했다”는 신고가 접수됐고, 피해자 구조 요청이 이어졌다.



A씨는 홈플러스 매장이 위치한 지하 2층부터 다른 점포들이 운영 중이던 지상 3층까지 에스컬레이터를 타고 이동한 것으로 전해졌다. 피해자는 2층에 6명이 집중됐으며, 지하 1층과 지상 3층에 각각 1명이 있었다. 당시 A씨는 푸드코트 업주들과 시민들이 의자로 막아서며 제압하려 하자 3층 영화관으로 달아나기도 했다.

목격자들에 따르면 A씨는 양손에 흉기를 묶은 상태로 범행했다. 경찰은 현장에서 A씨로부터 흉기 2점을 압수했다. 한 상인은 “등산복과 모자 차림의 A씨가 양손에 흉기를 테이프로 감은 채 보이는 대로 무차별 공격을 했다”고 다급했던 상황을 전했다.

다른 시민은 “키 165㎝ 정도 되는 남성이 양쪽 손에 묶인 칼로 흉기를 휘둘렀다. 미리 범행을 준비한 것 같다”면서 “지하 2층부터 칼부림을 하면서 에스컬레이터를 타고 올라왔다. 이동하는 과정에서 보이는 사람에게 모두 범행한 것으로 보인다”고 설명했다.

13일 오후 인천 남동구 홈플러스 푸드코트에서 50대 남성이 흉기 난동을 벌여 1명이 심정지 상태에 빠지는 등 마트 및 영화관 이용객 8명이 다쳤다. 사진은 건물 2층 식당가 CCTV에 담긴 피의자 모습. 독자 제공, 뉴스1

현장에 있던 시민들로부터 제압 당한 A씨는 출동한 경찰에 인계됐다. 관련 신고를 받은 소방 당국은 다수 사상자가 발생하자 건물 1층에 응급의료소를 설치했다. 흉부가 여러 차례 칼에 찔려 출혈이 심해 소방 관계자로부터 심폐소생술(CPR)을 받으며 가까운 응급실에 실려온 20대는 회복 여부가 불투명한 것으로 전해졌다.

13일 홈플러스 인천 구월점이 입점해 있는 대형 상업시설에서 칼부림 사건이 발생해 부상자들이 응급치료를 받고 있다. 연합뉴스

13일 인천 남동구 홈플러스 푸드코트에서 흉기 난동 사건이 발생했다. 경찰과 소방당국에 따르면 A씨가 휘두른 흉기에 1명이 심정지 상태에 빠지는 등 마트 및 영화관 이용객 6~8명이 크고 작은 부상을 입은 것으로 파악됐다. 뉴스1

다른 부상자 7명도 치료를 받았다. 경찰은 A씨와 홈플러스 이용객 등을 상대로 구체적인 범행 경위를 조사할 예정이다. A씨는 과거 살인미수죄로 징역 4년 복역한 뒤 전자발찌를 착용한 상태에서 범행을 저지른 것으로 알려졌다.

일각에서는 2023년 8월 14명의 사상자를 낸 경기 성남 ‘분당 흉기 난동’처럼 이른바 ‘묻지마’(이상동기) 범행을 했을 가능성이 높은 것으로 판단한다. 사건의 범인 20대 최모씨는 그해 8월3일 오후 분당구 AK플라자에서 시민들을 향해 무차별적으로 흉기를 휘둘렀다. 앞서 그는 차량으로 백화점 앞 인도로 돌진해 보행자들을 들이받은 뒤 하차해 백화점 안으로 들어가 추가 범행을 저질렀다.

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