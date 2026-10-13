“드론이 국가안보 핵심 자산”… 기술 국산화·수출 길 찾다 [2026 세계드론산업포럼]

최근 우크라이나 전쟁과 중동 분쟁을 기점으로 전쟁의 양상이 급변하고 있다. 저렴한 가격의 고효율 소모성 드론이 고가의 전차와 함정을 무력화하는 실전 사례가 잇따르며 기존의 전쟁 패러다임과 방산산업의 지형을 바꾸고 있다. 사람 대신 드론 수백대가 한꺼번에 떠올라 방공망을 뚫고 전쟁의 승패를 가르면서 드론은 이제 단순한 촬영용 기기를 넘어 국가 안보를 좌우하는 핵심 자산이 됐다.

‘2026 세계드론산업포럼’ 개최 세계일보 주최, 첨단민군산업협회(KACMIA) 주관, 경북도 후원으로 13일 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계드론산업포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 앞줄 왼쪽부터 시계반대방향으로 박순길 첨단민군산업협회 이사, 김천석 국방신속획득기술연구원장, 김의중 산업통상부 제조산업정책관, 박정훈 세계일보 대표이사, 이부형 경북도 정무실장, 신대섭 ㈜로보블럭시스템 대표, 엄형준 세계일보 경영전략본부장, 조남규 세계일보 편집인, 김화중 지상정보여단 처장, 심철규 서울대 지능형무인이동체연구센터 실장, 윤남수 LIG 디펜스앤에어로스페이스 항공드론사업부 팀장, 김창덕 남서울대 교수, 박찬준 세계일보 영업관리본부장. 유희태 기자

드론의 전략적 중요성이 그 어느 때보다 높아진 가운데 대한민국 드론 산업의 현주소를 진단하고 미래 도약 전략을 모색하기 위한 ‘2026 세계드론산업포럼’이 13일 한국프레스센터 국제회의장에서 열렸다. 세계일보가 주최하고 첨단민군산업협회가 주관하며 경북도가 후원한 이번 포럼은 ‘드론 주권과 글로벌 시장을 향한 K드론(한국형 드론)의 새로운 도약’을 주제로 급변하는 글로벌 안보 환경 속에서 K드론의 기술 자립과 글로벌 시장 진출을 위한 전문가들의 심도 있는 제언들이 쏟아졌다.

◆기체 성능에 네트워크도 중요… 표준화 시급



드론은 전쟁의 패러다임을 전환하고 있다. 주요 5대 변화는 대량화·보편화와 실시간 정보 우위 경쟁, 자율 협업 기반 전투 수행, 유무인 복합 체계 확산, 저비용·신속·대량 전력화로 대표된다.



김창덕 남서울대 교수는 미래전의 경쟁력이 단순히 기체 한 대의 성능에 머무르지 않는다고 강조하며 “미래전은 단일 플랫폼이 아니라 수십, 수백대의 기체가 인공지능(AI)을 기반으로 서로 소통하며 동시에 움직이는 지능의 네트워크와 체계통합 역량에서 결정된다”고 말했다. 또한 “유인 전투기와 반자율 무인기가 팀을 이뤄 정찰과 호위, 전자전, 타격 임무를 분담하는 유무인복합체계가 전장의 패러다임을 바꾸고 있다”며 “우리 군도 미 공군의 A-GRA(개방형 무기체계 표준) 사례처럼 정부 주도의 개방형 표준 시스템을 적극 도입해 민간의 신기술을 신속하게 전력화해야 한다”고 역설했다.

13일 서울 한국프레스센터에서 열린 ‘2026 세계드론산업포럼’에서 원대남 디알원드론센터 대표가 새롭게 개발된 드론을 소개하고 있다. 유희태 기자

김 교수는 저고도 작전 환경에서 도심항공교통(UAM)의 공역관리 개념을 접목하고, 미국 항공우주국(NASA·나사)의 ‘모기-자기 공중회수’ 연구처럼 드론의 ‘투입-회수-충전-재투입’이 유기적으로 연결되는 순환운용체계를 구축해야 임무 지속성을 확보할 수 있다는 의견을 내놨다.



‘드론 주권·공급망 혁신과 글로벌 시장 진출’을 주제로 산업계와 학계 전문가의 현실적인 진단과 대책도 이어졌다. 발제자로 나선 윤남수 LIG디팬스앤에어로스페이스 항공드론산업부 팀장은 ‘대한민국 드론산업 현장의 제한사항과 발전 방안’을 발표하며 국내 제조 현장이 마주한 현실을 짚어냈다. 윤 팀장은 “국내 드론 개발 기업들은 11곳에 이르는 시험장을 전전하며 주말에만 고도 승인을 받아 비행 실험을 하는 등 안정적인 비행시험장 확보에 큰 어려움을 겪고 있다”고 토로했다.

그러면서 “중국의 부품 수출 규제가 본격화한 상황에서 엔진과 모터, 배터리 등 핵심 부품의 해외 의존도가 높아 공급망 타격이 우려된다”며 “공격용 드론의 필요성이 커지고 있으나 소형 드론용 탄약이나 표준화된 규격이 마련되어 있지 않아 개발과 양산에 발목이 잡혀 있다”고 지적했다. 신대섭 로보블럭시스템 대표는 “과거 중국에 100% 의존하던 핵심 비행제어장치를 국산화하는 등 기술 격차를 줄여가고 있지만 피지컬 인공지능 드론 분야에서 세계적 경쟁력을 갖추기 위해서는 정부 차원의 군 데이터 개방과 적극적인 인프라 지원이 시급하다”고 강조했다.

◆“K방산 연계 패키지 수출로 활로”



드론 핵심부품의 글로벌 시장 진입 역시 까다로운 상황이다. 심철규 서울대 지능형무인이동체연구센터 실장은 “서방권의 공급망 규제가 날로 엄격해지고 있다”며 “이제는 단순히 드론을 잘 만드는 것을 넘어 사이버보안 인증 등 까다로운 증빙 역량을 갖춰야만 해외 시장의 문을 열 수 있다”고 했다. 실제로 국내 대다수 중소 제조기업들은 복잡한 인증 절차와 준비 비용 부담으로 해외 평가 대응에 고충을 겪고 있다. 심 실장은 “2조원에 달하는 공공 수요를 바탕으로 정부가 나서서 시험과 인증을 원스톱으로 지원하는 국가적 공급망 증거 공동 활용 체계를 구축해야 한다”고 제안했다.

마지막 발제에 나선 이기진 건양대 교수는 구체적인 해외 공략법을 제시했다. 이 교수는 “우리가 드론 단품만 가지고 세계 시장에 도전하기에는 아직 실전 배치나 인지도 면에서 한계가 존재한다”며 “이미 글로벌 시장에서 성능이 입증된 K9 자주포와 K2 전차 등 K방산 베스트셀러 무기체계와 드론을 하나로 묶는 ‘원팀 패키지 딜’ 전략으로 동반 수출의 활로를 열어야 한다”고 제안했다.

종합토론에서는 박순길 첨단민군산업협회 이사가 좌장을 맡아 ‘대한민국 드론산업 도약을 위한 국가전략’을 주제로 토론을 진행했다. 포럼에 참석한 산·학·연·군·관 전문가들은 입을 모아 “K-드론의 미래는 단순한 시연 성공을 넘어 네트워크·모듈화·시험인증 등 국가적 역량 결집에 달려 있다”며 “범정부 컨트롤타워와 민·군 협력을 통해 핵심 부품을 국산화하고 글로벌 공급망을 극복해 세계 무대로 도약해야 한다”고 말했다.



이날 박정훈 세계일보 대표이사는 인사말에서 “우크라이나 전쟁과 이란 전쟁에서 보듯 드론은 국가안보의 핵심 자산이자 인공지능·반도체·통신·로봇 등이 집약된 국가전략산업”이라며 “기체 제조 중심에서 인공지능 기반 자율비행과 군집제어, 통합운용 역량으로 경쟁력의 핵심이 이동하는 만큼 자립형 드론산업 생태계 구축이 시급하다”고 강조했다.



이철우 경북도지사는 환영사를 통해 “자율비행과 피지컬 인공지능, 대드론 기술 등 드론은 국가 첨단산업의 중추로 자리매김하고 있다”며 “도는 드론·방산·항공산업을 미래 핵심 성장 동력으로 삼고 현장 중심의 실증 기반 확충과 핵심기술 역량 강화를 적극 지원할 것”이라고 약속했다.

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