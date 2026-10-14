HD현대·지멘스, 조선 디지털 전환 속도

HD현대가 독일 지멘스와 손잡고 부산에 조선산업의 디지털 전환을 위한 기술 거점을 마련했다.



HD현대 조선 부문 중간 지주사인 HD한국조선해양은 13일 부산 해운대구에서 지멘스 디지털 인더스트리 소프트웨어와 함께 ‘글로벌마린센터’ 개소식을 열었다고 밝혔다. 행사에는 김형관 HD한국조선해양 대표와 로버트 존스 지멘스 최고수익책임자 등이 참석했다.



글로벌마린센터에는 선박 설계·생산, 인공지능(AI), 디지털 엔지니어링 등 분야별 양사 전문인력 50여명이 근무한다. 이들은 선박 설계부터 생산, 유지·보수까지 전 과정의 데이터를 3차원(3D) 모델로 통합하는 ‘차세대 마린 플랫폼’ 개발을 맡는다.



HD현대는 가상 환경에서 생산 공정과 설비 운영을 미리 검증하는 디지털 조선소도 구현할 계획이다.



HD현대는 2030년까지 ‘지능형 자율 운영 조선소’를 구축해 선박 건조 기간을 30% 단축하고 생산성도 30% 높일 계획이다.

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