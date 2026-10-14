강기윤 창원시장 “시민 우선·현장 중심 소통행정…살기 좋은 1등 도시 창원 도약” [기초단체장 취임 100일]

강기윤(사진) 경남 창원특례시장이 제5대 창원시정 출범 100일을 맞아 기자간담회를 열고 그간의 시정 변화 성과와 향후 시정 운영 청사진을 공식 발표했다.



강 시장은 13일 시청에서 열린 기자간담회에서 “지난 100일은 거창한 치적을 내세우기보다 행정의 신뢰를 회복하고 시민의 일상을 챙기는 데 집중한 시간이었다”며 “시민이 먼저라는 가치를 시정의 확고한 행정 법칙으로 정립하겠다”고 선언했다.

그러면서 강 시장은 “취임 후 100일 동안 형식적인 의전과 불합리한 규제를 과감히 혁신하고, 시민 일상을 세심하게 살피는 현장 중심 행정 기조를 정립했다”고 설명했다. 이어 “특히 유사·중복 연구용역 통폐합과 불필요한 행정 절차 정비를 통해 총 511억원의 예산을 절감해 민생 사업에 재투자하는 성과를 거뒀고, 재개발·재건축사업에는 원스톱 통합심리를 도입해 인허가 기간을 단축하는 등 패스트트랙 행정을 구현했다”고 밝혔다.



그는 “오랫동안 표류하며 도시의 활력을 떨어뜨리던 지역 현안 해결에도 가시적인 성과를 냈다”며 “시내버스 준공영제 노사정 상생을 통해 대중교통 안정을 도모했고, NC 다이노스와의 갈등을 최종 봉합해 야구팬과 시민의 오랜 불안감을 해소했다”고 덧붙였다. 강 시장은 KTX 증편을 통해 서울 오가는 길의 불편을 줄이고, 진해아트홀 착공 등 묵은 숙원사업도 해결했다.



강 시장은 창원의 미래를 담보할 굵직한 청사진도 제시했다. 그는 “향후 5개 구청별로 시민 생활과 밀접한 100대 사업씩 총 500개 과제를 발굴해 속도감 있게 추진할 계획”이라며 “청정에너지 수도 기반 마련, 진해신항 북극항로 거점화, 육해공 통합 방산 생태계 확장, 파격적 기업 투자 인센티브, 도심 내외곽 순환 교통망 구축, 창원형 미래인재 양성을 골자로 하는 ‘6대 신성장 프로젝트’를 가동해 창원만의 미래 먹거리를 확충할 것”이라고 말했다.



강 시장은 “앞으로도 현장에서 답을 찾고, 시민이 체감하는 성과로 책임지는 시정을 펼쳐 살기 좋은 대한민국 1등 도시 창원으로의 대도약을 이뤄내겠다”고 강조했다.

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