부산 ‘블록체인·AI 디지털금융 허브’ 날개

부산에 블록체인과 인공지능(AI)을 금융산업에 접목해 기업의 기술개발과 사업화를 지원하는 디지털금융 혁신 거점이 구축됐다.



부산시는 13일 부산국제금융센터(BIFCⅡ)에 ‘부산 블록체인·AI 디지털금융 혁신 연구센터’를 개소했다고 밝혔다. 블록체인과 AI를 활용한 디지털금융 기술 연구와 기업 지원을 전담하는 전국 최초의 연구센터다.



센터는 문현금융단지 입주기업의 기술적 애로사항을 발굴해 공동 연구개발(R&D)을 추진하고, 기술자문과 개념증명(PoC)을 지원한다. 기업이 필요로 하는 기술을 연구진이 함께 설계하고 검증해 실제 사업에 적용할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.



기업이 새로운 기술을 도입하거나 금융서비스에 적용하려면 기술 검증과 전문인력 확보가 필수적이지만, 개별 기업이 이를 모두 감당하기는 쉽지 않다. 센터는 대학의 연구인력을 기업 현장과 연결해 이런 부담을 줄이고, 연구 성과가 실제 서비스와 사업화로 이어지도록 지원할 계획이다.



부산국제금융센터 23층에 229.54㎡ 규모로 조성된 센터에는 사무공간과 교육장, 세미나실 등이 들어섰다. 부산대 전문 연구인력이 상주하며 기업 맞춤형 교육과 공동 연구를 수행한다.



또 2027년 2월부터 디지털금융과 융합보안 분야 인재양성을 위해 부산대 융합보안대학원 석·박사과정을 운영하고, 해양·항만·조선·제조 등 부산의 주력 산업에 블록체인과 AI 기반 보안기술을 접목하는 교육·연구도 추진한다.



시는 블록체인 규제자유특구 운영으로 축적한 실증 경험을 바탕으로 연구 역량을 강화하고, 문현금융단지를 블록체인·AI 기반 디지털금융 중심지로 육성할 방침이다.

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