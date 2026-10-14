무아스 ‘스마트센서 플라즈마 헤어 드라이기’, 日 코스트코 19개 매장 입점

두피&헤어 스마트센서 플라즈마 헤어 드라이기 (제공=무아스)

감성 라이프스타일 브랜드 무아스(MOOAS)가 ‘두피&헤어 스마트센서 플라즈마 헤어 드라이기’를 일본 코스트코에 선보이며 일본 헤어가전 시장에서 판매 확대에 나선다고 밝혔다.

무아스 두피&헤어 스마트센서 플라즈마 헤어 드라이기는 국내 코스트코 입점을 통해 소비자 접점을 확대해온 제품으로, 지난 10월 6일부터 일본 코스트코 19개 매장에 우선 입점했다.

무아스는 이번 입점을 계기로 일본 현지 소비자와의 접점을 넓히고 헤어가전 시장 내 브랜드 인지도를 확대한다는 계획이다. 일본 코스트코 입점을 현지 유통망 확대의 계기로 삼는다는 방침이다.

해당 제품은 국제 디자인 어워드에도 이름을 올렸다. 무아스 두피&헤어 스마트센서 플라즈마 헤어 드라이기는 ‘2026 IDEA(International Design Excellence Awards)’ Home 부문 Featured Finalist로 선정됐다. 무아스는 미니멀한 외관과 사용자 인터페이스, 다양한 사용 환경을 고려한 설계가 제품 디자인에 반영됐다고 설명했다.

단순한 모발 건조를 넘어 헤어와 두피를 함께 고려해 설계한 것도 특징이다. 무아스에 따르면 두피 케어 모드에는 650nm RED LED와 플라즈마 기능, 전용 두피 마사지 노즐을 적용했다. 거리 감지 스마트센서는 모발과 드라이기 사이의 거리를 감지해 온도를 자동으로 조절하며, 9가지 모드를 제공한다.

무아스는 이번 일본 코스트코 입점을 통해 두피 케어 모드와 스마트센서 등 제품의 주요 기능을 현지 소비자에게 선보이고 일본 내 판매 채널을 확대해 나갈 방침이다.

무아스 관계자는 “이번 일본 코스트코 입점은 두피&헤어 드라이기를 일본 소비자에게 본격적으로 선보이는 의미 있는 계기”라며 “품질과 사용성에 대한 기준이 높은 일본 시장에 제품을 선보이게 됐다는 점에서도 의미가 크다. 차별화된 헤어 케어 기능과 사용자 중심의 설계를 바탕으로 일본 소비자에게 무아스만의 제품 경험을 지속적으로 소개해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

무아스는 ‘Smart & Simple’이라는 제품 철학을 바탕으로 생활가전부터 헤어가전까지 일상 속 다양한 제품을 선보이고 있는 라이프스타일 브랜드다.

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