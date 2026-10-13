엄지민 앵커·정우철 도슨트, 18일 결혼한다

YTN 엄지민 앵커와 전시해설가(도슨트) 정우철이 결혼한다.

엄지민은 12일 소셜미디어에 "이번 주 일요일, 10월 18일에 결혼합니다. 제가 뭘 하든 지지해주는 사람을 만났습니다. 이제, 제 평생의 응원군이 생긴 것 같아요. 내 편아~거친 세상, 같이 잘살아보자!!!"라는 글과 함께 웨딩 화보를 공개했다.

이어 "결혼 준비하며 감사한 분들도 참 많았다. 서투른 탓에 이렇게 소식을 전하게 된 점 너그럽게 양해 부탁드린다. 앞으로 잘 살아가는 모습으로 보답하겠다"고 덧붙였다.

정우철도 같은 날 자신의 소셜미디어를 통해 결혼 소식을 전했다.

그는 "저, 다가오는 10월 18일 결혼합니다. 도슨트로 일하면서 이런 소식을 전하게 되는 날이 올 줄은 미처 몰랐습니다"라고 밝혔다.

이어 "이 직업을 선택하면서 현실적인 문제들로 결혼은 마음 접고 살아왔었는데, 늘 곁에서 응원해 주신 좋은 분들 덕분에 일도 잘 풀렸고, 그 과정에서 너무나 사랑하는 사람을 만나 인생의 새로운 출발선에 서게 되었습니다"라고 설명했다.

정우철은 "이렇게 아름답고 생각이 깊은 반쪽을 만난 걸 보니 저는 참 복이 많은 사람인 것 같습니다. 앞으로 펼쳐질 삶의 2막에서는 예술을, 그리고 한 사람을 더욱 깊이 이해하는 성숙한 사람으로 깊어지겠습니다"라고 했다.

그러면서 "저희 두 사람의 시작을 따뜻한 마음으로 축복해 주시면 감사하겠습니다"라고 말했다. 또 "사랑하는 엄 앵커, 우리 행복하게 잘 살자"라고 덧붙였다.

1990년생 엄지민은 2014년 미스코리아 강원 CJ헬로비전 출신으로, 경제방송 등을 거쳐 2021년 YTN에 입사했다.

1989년생 정우철은 도슨트 겸 작가로 활동하고 있다. 2023년 tvN 예능물 '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연했으며, '내가 사랑한 화가들' '도슨트 정우철의 미술 극장' 등의 책을 펴냈다.

<뉴시스>

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