김민석 “말장난 정치 오래 못 가”…주진우 “민주당, 단체 발작 버튼”

국민의힘 주진우 의원의 이재명 대통령을 겨냥한 발언을 둘러싸고 여야 간 공방이 이어지고 있다. 주 의원이 이재명정부를 비판한 사회관계망서비스(SNS)에 “이재 명을 끊을 때”라는 댓글을 남기자, 더불어민주당 김민석 대표는 “극단적인 말장난 형식으로 하는 정치 형태는 오래가기 어렵다”고 비판했다. 이에 주 의원은 “이재명 황제 골프를 공개하니까 민주당이 단체로 발작 버튼이 눌렸다”며 맞받았다.
김 대표는 13일 민주당 공식 유튜브 채널 ‘민주당티비’에 출연해 주 의원을 겨냥해 “그런 것(말장난)들을 즐기는 분치고 정치생명이 긴 경우를 별로 못 봤다”며 “거의 없다고 봐야 될 것”이라고 말했다.
이어 “최근 5·18 망언까지 포함해 그런 분들 때문에 ‘정치 전체는 그런 거겠지’라고 하는 것은 억울한 면이 있다”며 “문제가 있는 부분을 명확하게 짚어 처리하지 못하는 상황이 안타깝다”고 했다.
김 대표는 주 의원에 대한 징계 필요성도 언급했다. 그는 “최악의 경우도 제명이 안 된다면 차라리 일정 기간 활동 자격을 정지하자는 것이 제가 처음에 냈던 아이디어”라며 “법안이 나가 있고 원내에서 고민하고 있다. 과감하게 정리하는 것이 좋겠다고 보는 입장”이라고 말했다.
이에 주 의원은 페이스북을 통해 “진짜 막말은 이재명, 김혜경 부부의 욕설”이라며 반박했다.
주 의원은 말장난 논란에 대해 “해군 병사 실종과 천장 붕괴 사고 때 골프 친 대통령에게 ‘이재 명을 끊을 때’라는 댓글이 왜 테러 협박이고 막말인가”라며 “황제 골프로 이재명 정권의 운명을 끝장내고, 탄핵해야 한다는 뜻”이라고 강조했다.
이어 “주진우 약점 찾을 게 그렇게 없나”라며 “이재명 시장은 ‘박근혜의 무덤을 파서 박정희 유해 옆으로 보내자’고 ‘연설’했다”고 말했다. 그러면서 “민주당이 막말 운운하며 나를 입틀막 한다면, 이재명 부부의 막말 모음 육성을 기자회견장에서 틀어버릴 것”이라고 했다.
주 의원은 이날 이 대통령의 ‘황제 골프’ 의혹과 관련한 특별검사법도 발의했다. 이 대통령이 지난 10일 대구 상가 천장 붕괴 사고 당시 태릉골프장에서 골프를 친 것과 관련해 진상 규명을 요구한 것이다.
주 의원은 기자회견에서 “이 대통령은 지난 10일 대구 천장 붕괴 사고 때 골프를 치면서 이미 구조가 다 끝난 사람을 구조하라는 엉터리 지시를 했다”며 “국가적 참사 때마다 예능 먹방에, 황제 골프에 국민 무시가 도를 넘었다”고 주장했다.
특검 수사를 통해 이 대통령이 긴급한 사고 대응이 필요한 상황에서 골프를 친 사실이 있는지, 대통령으로서 직무를 유기했는지 등을 밝혀야 한다는 게 주 의원의 주장이다. 아울러 대통령 가족의 클럽하우스 이용 특혜 여부와 특수활동비 사용 여부도 수사 대상에 포함해야 한다고 했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지