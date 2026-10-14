밤과 낮, 정오와 자정! : 문해력 키우는 《한자어 탐정단》 - 013

□ 수사 단어 ·정오(正午)[낮 12시] : 낮의 정중앙. 태양이 남쪽 하늘 한가운데 오는 때. (유관: 오전, 오후 / Noon) ·자정(子正)[밤 12시] : 밤의 정중앙. 날짜가 바뀌는 시점. (유관: 자시, 야간 / Midnight) ·정(正)[바를 정] : 여기서는 '한가운데' 또는 '정확한'이라는 뜻. ·오(午)[낮 오] : 십이지신 중 '말'을 뜻하며, 낮 시간을 대표함. ·자(子)[아들 자] : 십이지신 중 '쥐'를 뜻하며, 밤 시간을 대표함.

□ 수사 보고서

탐정 여러분, 옛날 사람들은 시계 숫자가 아니라 12가지 동물의 이름으로 시간을 나누어 불렀어요. 그중에서도 낮과 밤을 상징하는 동물이 바로 '말'과 '쥐'였답니다.

먼저 정오(正午)는 '말의 시간(午) 한복판(正)'이라는 뜻이에요. 옛 시계에서 낮을 상징하는 말이 있는 12시 방향에 태양이 딱 걸리는 시점이죠. 우리가 낮 12시 이전은 '오전(오의 전)', 이후는 '오후(오의 후)'라고 부르는 것도 바로 이 '정오'를 기준으로 하기 때문이에요.

반면 자정(子正)은 '쥐의 시간(子) 한복판(正)'이라는 뜻이에요. 깜깜한 밤을 상징하는 쥐가 있는 시점으로, 밤 12시를 말하죠. 하루가 끝나고 새로운 하루가 태어나는 아주 신비로운 시간대랍니다.

□ 수사 확인

1. 다음 중 '정오'와 '자정'의 쓰임이 올바르지 않은 것을 고르세요.

① 시계의 시침과 분침이 모두 12를 가리키는 낮은 정오라고 부른다.

② 해가 가장 뜨겁게 내리쬐는 정오에는 야외 활동을 주의해야 한다.

③ 어젯밤 자정에 시계가 울리자 드디어 기다리던 생일날이 되었다.

④ 배가 너무 고파서 깜깜한 정오에 야식을 시켜 먹었다.

2. 다음 문장을 읽고 빈칸에 알맞은 단어를 <보기>에서 찾아 써넣으세요.

<보기> : 정오, 자정, 오전, 오

"탐정은 범인을 잡기 위해 하루 종일 잠복 수사를 했습니다. 해가 뜨기 전인 ( ① ) 6시부터 시계탑을 지켰죠. 드디어 해가 머리 꼭대기에 오는 ( ② )가 되자 범인이 나타났습니다. 범인은 ( ② )가 지나 ( ③ )가 되자 근처 카페로 자리를 옮겼습니다. 탐정은 끈질기게 추격했고, 마침내 날짜가 바뀌는 밤 12시, 즉 ( ④ )이 되었을 때 범인의 손목에 수갑을 채울 수 있었습니다."

□ 수사 단서

정오(正午)의 '오(午)'는 우리가 먹는 점심 식사를 뜻하는 '오찬'을 떠올려 보세요. 자정(子正)의 '자(子)'는 12동물의 첫 번째인 쥐를 뜻하며, 새로운 날의 시작을 알리는 밤 시간임을 기억하면 쉽습니다! [오(午)=낮 / 자(子)=밤]

유도 질문: "신데렐라가 마법이 풀릴까 봐 서둘러 성을 빠져나온 시간은 '정오'였을까, 아니면 '자정'이었을까?

[정답]

1번: ④ (깜깜한 밤 시간은 자정입니다.)

2번: ① 오전 ② 정오 ③ 오후 ④ 자정

「한자어 탐정단」 시리즈 제공 : 세계일보·캐리에듀 문해력 연구소

매주 월, 수 연재

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