전국 경찰서장 절반 교체…출신지 배제 총경 전보인사 단행

경찰청이 전국 경찰서장 절반을 교체하는 총경급 전보 인사를 단행했다. 광주 여고생 살인사건으로 불거진 향찰(鄕察) 논란을 잠재우기 위해 출신지를 배제하는 향피제(鄕避制)가 전면 적용됐다.

경찰청은 13일 총경급 412명에 대한 전보인사를 단행했다고 밝혔다. 전국 경찰서장 242명 중 118명(49%)이 교체되는 등 총 385개 직위가 바뀌었다.

사진=남정탁 기자

경찰은 업무의 공정성 강화와 국민 신뢰회복을 위해 시도경찰청 청문감사인권담당관, 수사 분야 주요과장, 경찰서장 등 직위에 향피제를 적용했다고 밝혔다. 향피제는 서울 등 수도권을 제외한 모든 지역에 적용된다.

청문감사인권담당관과 수사보직은 시도 단위로, 경찰서장은 시도 단위 또는 인사권역 단위 기준으로 향피제가 각각 적용됐다. 이에 따라 전국 경찰서장은 출신지에서 보직을 맡지 못하도록 됐다.

경찰은 현장 수사역량 강화 및 여성·아동·피해자 보호를 위해 수사부서와 청문감사인권담당관, 여성청소년과장 직위는 해당 분야 경력 등 업무역량 중심으로 각 분야 전문가를 배치했다고 밝혔다.

경찰 관계자는 “총경급 인사를 끝으로 올해 하반기 인사가 마무리된 만큼 경찰청은 향후 변화된 형사사법 체계를 현장에 안착시키고 여성·아동 및 피해자를 더욱 두텁게 보호하기 위해 경찰 업무를 계속 혁신해 나갈 예정”이라고 말했다.

아래는 총경 전보 인사.

◆ 총경 전보 △본청 기획조정관실(자치경찰운영팀장) 김경규 △본청 기획조정관실(경찰개혁기획팀장) 박정훈 △본청 기획조정관실(경찰개혁제도개선팀장) 박상민 △본청 교육정책담당관 오성훈 △본청 복지정책담당관 김동수 △본청 치안인공지능정책과장 백혜경 △본청 치안연구개발산업과장 이준호 △본청 범죄예방대응국(상황팀장) 이병철 △본청 범죄예방대응국(상황팀장) 김정완 △본청 여성안전기획과장 주승은 △본청 청소년보호과장 홍용연 △본청 항공과장 김인병 △본청 수사기획조정관실(중요직무범죄수사대장) 조대희 △본청 신고대응센터장 안동현 △본청 신고대응센터(정책협력계장) 김정민 △본청 데이터분석담당관 윤창기 △본청 범죄정보과장 안민탁 △본청 사이버범죄수사과장 윤영준 △본청 디지털포렌식센터장 주진화 △본청 안보기획관리과장 길우근 △본청 안보수사2과장 박재흥 △경찰대학 운영지원과장 박승훈 △경찰인재개발원 교무과장 강동휘 △중앙경찰학교 운영지원과장 남우철 △중앙경찰학교 학생과장 문기철 △수사원 운영지원과장 조정미 △수사원 교무과장 김홍태 △서울 청문감사인권담당관 태기준 △서울 경무기획과장 하지원 △서울 정보화장비과장 권윤섭 △서울 경비과장 강경한 △서울 위기관리경호과장 류재혁 △서울 치안정보분석과장 이문형 △서울 수사심의과장 정석화 △서울 금융범죄수사대장 홍석원 △서울 금융범죄수사대(피싱사기수사1계장) 박동성 △서울 국제범죄수사대장 김태현 △서울 범죄예방대응과(광역예방순찰1대장) 이진호 △서울 112치안종합상황실(상황팀장) 김경호 △서울 여성안전과(여성보호계장) 최현아 △서울 제4기동대장 최영수 △서울 제5기동대장 박성수 △서울 제6기동대장 임창락 △서울 제7기동대장 장은석 △서울 국회경비대장 김현환 △서울 영등포서 경비과장 김창영 △서울 성북서장 염진환 △서울 마포서장 곽병일 △서울 광진서장 조미연 △서울 서부서장 심명섭 △서울 강북서장 신의철 △서울 금천서장 강은미 △서울 중랑서장 윤상현 △서울 강남서장 강태영 △서울 구로서장 이동환 △서울 서초서장 김운상 △서울 양천서장 최찬호 △서울 노원서장 이현준 △서울 은평서장 이기범 △서울 도봉서장 유미숙 △서울 (치안지도관) 홍승우 △서울 경무기획과(퇴직준비교육) 박인신 △서울 경무기획과(퇴직준비교육) 박충근 △서울 경무기획과(퇴직준비교육) 유토연 △서울 경무기획과(퇴직준비교육) 이정수 △부산 청문감사인권담당관 정혜정 △부산 경비과장 김영호 △부산 치안정보과장 하원윤 △부산 수사과장 오기덕 △부산 사이버수사과장 김종규 △부산 과학수사과장 강오생 △부산 반부패·경제범죄수사대장 정현욱 △부산 광역범죄수사대장(승) 김재춘 △부산 수사부(수사심의과장) 황진홍 △부산 범죄예방대응과장 송진섭 △부산 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 신승렬 △부산 여성청소년과장 심태환 △부산 교통과장 이성철 △부산 중부서장 오태욱 △부산 동부서장 이정열 △부산 부산진서장 박종하 △부산 금정서장 배성진 △부산 사하서장 조상윤 △부산 연제서장 임상우 △부산 강서서장 유병조 △부산 수영서장 김현식 △부산 경무기획과(퇴직준비교육) 박광주 △대구 홍보담당관 박종범 △대구 청문감사인권담당관 엄정운 △대구 수사과장 박웅 △대구 형사과장 최문태 △대구 반부패·경제범죄수사대장 박용문 △대구 광역범죄수사대장 신경범 △대구 안보수사과장 양시창 △대구 수사부(수사심의과장) 이종섭 △대구 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 한재웅 △대구 112치안종합상황실(상황팀장) 백현석 △대구 교통과장 전상엽 △대구 (대구광역시 자치경찰위원회) 이규종 △대구 서부서장 박동석 △대구 북부서장 김유식 △대구 성서서장 손영혁 △대구 달서서장 박찬영 △대구 강북서장 이근우 △대구 (치안지도관) 이승목 △인천 홍보담당관 김민섭 △인천 청문감사인권담당관 윤태시 △인천 수사과장 임지환 △인천 형사과장 김상득 △인천 사이버수사과장 박제혁 △인천 과학수사과장 양동재 △인천 반부패·경제범죄수사대장 노동열 △인천 광역범죄수사대장 허태규 △인천 수사부(수사심의과장) 전석준 △인천 범죄예방대응과장 신광수 △인천 112치안종합상황실장 배석환 △인천 112치안종합상황실(상황팀장) 황순평 △인천 112치안종합상황실(상황팀장) 변상범 △인천 교통과장 박경렬 △인천 인천국제공항경찰단(치안정보안보과장) 윤상식 △인천 부평서장 양수진 △인천 계양서장 정상근 △인천 연수서장 박기성 △인천 (치안지도관) 강헌수 △광주 청문감사인권담당관 양신철 △광주 경무기획정보화장비과장 장진영 △광주 치안정보과장 이범형 △광주 수사과장 여상봉 △광주 광역범죄수사대장 노세호 △광주 안보수사과장 조영일 △광주 수사부(수사심의과장) (승) 박태준 △광주 범죄예방대응과장 송세호 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) 김민주 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 김명겸 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 강경수 △광주 112치안종합상황실(상황팀장) 김영호 △광주 교통과장 김대원 △광주 (치안지도관) 이광열 △광주 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 김범상 △대전 청문감사인권담당관 이정민 △대전 경비과장 김상기 △대전 수사과장 한재영 △대전 형사과장 이규봉 △대전 광역범죄수사대장 (승) 한상민 △대전 안보수사과장 백기동 △대전 수사부(수사심의과장) 김범수 △대전 범죄예방대응과장 윤동환 △대전 112치안종합상황실장 양명희 △대전 112치안종합상황실(상황팀장) 정찬현 △대전 112치안종합상황실(상황팀장) 정해영 △대전 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 정호경 △대전 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 이상수 △대전 여성청소년과장 김선영 △대전 교통과장 김효수 △대전 (대전광역시 자치경찰위원회) 김경태 △대전 중부서장 윤종덕 △대전 서부서장 이준호 △대전 둔산서장 김용원 △대전 유성서장 나영민 △대전 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 강부희 △울산 청문감사인권담당관 (승) 송천호 △울산 경비과장 박주성 △울산 치안정보과장 이철민 △울산 수사과장 유동하 △울산 형사과장 채승기 △울산 광역범죄수사대장 박신종 △울산 안보수사과장 안현동 △울산 수사부(수사심의과장) 신겸중 △울산 범죄예방대응과장 김태정 △울산 112치안종합상황실장 오용석 △울산 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 이규탁 △울산 112치안종합상황실(상황팀장) 정남윤 △울산 112치안종합상황실(상황팀장) 박주현 △울산 교통과장 정미경 △울산 (울산광역시 자치경찰위원회) 장영식 △울산 북부서장 김상동 △세종 공공안전과장 이영도 △세종 (수사심의과장) 김상민 △세종 기동대장 노형섭 △세종 남부서장 이영우 △경기남부 홍보담당관 허성희 △경기남부 정보화장비과장 박수영 △경기남부 경비과장 이영찬 △경기남부 수사과장 임상현 △경기남부 수사심의과장 정명진 △경기남부 반부패·경제범죄수사대장 조광현 △경기남부 반부패·경제범죄수사대(피싱사기수사1계장) 이정호 △경기남부 마약·국제범죄수사대장 양광희 △경기남부 광역범죄수사대장 장성윤 △경기남부 범죄예방대응과장 이두호 △경기남부 112치안종합상황실장 권현정 △경기남부 112치안종합상황실(상황팀장) 채수일 △경기남부 청소년보호과장 류미진 △경기남부 기동대장 김상율 △경기남부 부천원미서 범죄예방대응과장 이창열 △경기남부 안양동안서장 김현정 △경기남부 군포서장 김진성 △경기남부 성남수정서장 황영선 △경기남부 부천소사서장 윤주철 △경기남부 부천오정서장 이재환 △경기남부 광명서장 심보영 △경기남부 안산단원서장 조원효 △경기남부 시흥서장 이경민 △경기남부 화성서부서장 김기범 △경기남부 광주서장 김도식 △경기남부 김포서장 양동혁 △경기남부 의왕서장 박인구 △경기남부 이천서장 박민준 △경기남부 안성서장 최복락 △경기남부 여주서장 서상혁 △경기남부 경무기획과(퇴직준비교육) 김신조 △경기남부 경무기획과(퇴직준비교육) 박덕순 △경기남부 경무기획과(퇴직준비교육) 이규환 △경기남부 경무기획과(퇴직준비교육) 이동권 △경기북부 홍보담당관 김희중 △경기북부 경무기획정보화장비과장 신기선 △경기북부 수사부(수사심의과장) 홍성무 △경기북부 범죄예방대응과장 서기용 △경기북부 112치안종합상황실장 양승현 △경기북부 112치안종합상황실(상황팀장) 정창훈 △경기북부 112치안종합상황실(상황팀장) 이상훈 △경기북부 112치안종합상황실(상황팀장) 서정섭 △경기북부 여성청소년과장 방유진 △경기북부 교통과장 김종재 △경기북부 의정부서장 신성철 △경기북부 양주서장 노윤환 △경기북부 일산동부서장 최영기 △경기북부 가평서장 백두용 △강원 홍보담당관 윤태영 △강원 청문감사인권담당관 최희운 △강원 수사과장 김정란 △강원 형사과장 허행일 △강원 광역범죄수사대장 서경민 △강원 안보수사과장 김동혁 △강원 수사부(수사심의과장) 이정섭 △강원 범죄예방대응과장 최진육 △강원 112치안종합상황실(상황팀장) 이준영 △강원 112치안종합상황실(상황팀장) 김수영 △강원 112치안종합상황실(상황팀장) 김현진 △강원 여성청소년과장 이동석 △강원 강릉서장 손창권 △강원 동해서장 황덕구 △강원 태백서장 박성규 △강원 속초서장 (승) 김삼현 △강원 삼척서장 박민숙 △강원 정선서장 우민구 △강원 횡성서장 김태경 △강원 고성서장 (승) 박천환 △강원 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 박상경 △충북 홍보담당관 김성백 △충북 수사과장 김상훈 △충북 광역범죄수사대장 (승) 김항수 △충북 안보수사과장 손휘택 △충북 수사부(수사심의과장) 이병노 △충북 범죄예방대응과장 (승) 김남균 △충북 112치안종합상황실장 전귀성 △충북 112치안종합상황실(상황팀장) 민경훈 △충북 112치안종합상황실(상황팀장) 이용두 △충북 교통과장 한태동 △충북 (충청북도 자치경찰위원회) 이현중 △충북 청주상당서장 심혜은 △충북 청주청원서장 조성수 △충북 제천서장 박재범 △충북 단양서장 (승) 조상규 △충북 옥천서장 김영돈 △충북 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 목성수 △충북 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 박희규 △충북 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 백석현 △충북 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 전순홍 △충남 청문감사인권담당관 김한철 △충남 경무기획정보화장비과장 김영대 △충남 치안정보과장 나기윤 △충남 형사과장 김항년 △충남 광역범죄수사대장 양수근 △충남 안보수사과장 이종길 △충남 수사부(수사심의과장) (승) 고태완 △충남 범죄예방대응과장 신완수 △충남 112치안종합상황실장 이동기 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 윤치원 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 양운모 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 박규남 △충남 112치안종합상황실(상황팀장) 민상식 △충남 여성청소년과장 김은희 △충남 교통과장 정기영 △충남 서산서장 김경열 △충남 아산서장 임영인 △충남 논산서장 이승환 △충남 공주서장 (승) 이완수 △충남 홍성서장 권미자 △충남 (치안지도관) 안용식 △전북 홍보담당관 이인영 △전북 청문감사인권담당관 주현식 △전북 경비과장 황동석 △전북 치안정보과장 임정빈 △전북 수사과장 (승) 이용주 △전북 형사과장 안영봉 △전북 사이버수사과장 권현주 △전북 광역범죄수사대장 노광일 △전북 수사부(수사심의과장) 김태형 △전북 범죄예방대응과장 이정호 △전북 112치안종합상황실(상황팀장) 조남형 △전북 112치안종합상황실(상황팀장) 김상호 △전북 여성청소년과장 김종신 △전북 교통과장 오지석 △전북 전주덕진서장 양정환 △전북 군산서장 선원 △전북 익산서장 이재성 △전북 남원서장 채정수 △전북 고창서장 배상진 △전북 무주서장 신동현 △전남 청문감사인권담당관 (승) 정균수 △전남 경비과장 장승명 △전남 치안정보과장 이종한 △전남 수사과장 이용욱 △전남 형사과장 (승) 윤종도 △전남 광역범죄수사대장 정덕교 △전남 수사부(수사심의과장) (승) 박현준 △전남 범죄예방대응과장 송기주 △전남 112치안종합상황실장 박병준 △전남 112치안종합상황실(상황팀장) 지지환 △전남 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 이만석 △전남 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 장현필 △전남 112치안종합상황실(상황팀장) 정병원 △전남 (전남 자치경찰위원회) 박미영 △전남 광양서장 문대열 △전남 고흥서장 박상년 △전남 해남서장 서현우 △전남 무안서장 김효진 △전남 장흥서장 강은석 △전남 보성서장 김영록 △전남 영광서장 주정재 △전남 화순서장 정재봉 △전남 영암서장 (승) 정형은 △전남 장성서장 김학영 △전남 강진서장 (승) 박상구 △전남 완도서장 (승) 한정민 △전남 진도서장 (승) 이종학 △전남 구례서장 이석현 △전남 신안서장 (승) 고성민 △전남 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 허양선 △경북 홍보담당관 김순태 △경북 청문감사인권담당관 원용덕 △경북 경비과장 최성열 △경북 치안정보과장 권효섭 △경북 수사과장 문영상 △경북 형사과장 박준경 △경북 사이버수사과장 (승) 이대헌 △경북 광역범죄수사대장 서상태 △경북 안보수사과장 김해출 △경북 수사부(수사심의과장) 임인수 △경북 범죄예방대응과(범죄예방계장) 김명만 △경북 112치안종합상황실(상황팀장) 김만중 △경북 112치안종합상황실(상황팀장) 문진영 △경북 112치안종합상황실(상황팀장) 강연구 △경북 여성청소년과장 (승) 장성재 △경북 교통과장 배기환 △경북 (경상북도 자치경찰위원회) 이홍수 △경북 포항북부서장 장찬익 △경북 김천서장 신동연 △경북 영주서장 신홍철 △경북 상주서장 장호식 △경북 문경서장 정운식 △경북 청도서장 이병철 △경북 영덕서장 이영길 △경북 예천서장 (승) 이권수 △경북 성주서장 정창호 △경북 영양서장 (승) 조응현 △경북 울릉서장 (승) 정용우 △경북 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 곽동호 △경북 경무기획정보화장비과(퇴직준비교육) 안문기 △경남 청문감사인권담당관 정근호 △경남 경무기획정보화장비과장 김대정 △경남 경비과장 하준영 △경남 치안정보과장 이병태 △경남 수사과장 양재승 △경남 형사과장 오승철 △경남 사이버수사과장 박정덕 △경남 반부패·경제범죄수사대장 권창현 △경남 광역범죄수사대장 박기석 △경남 안보수사과장 우문영 △경남 수사부(수사심의과장) 국중용 △경남 범죄예방대응과장 안형주 △경남 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 김양수 △경남 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 이정호 △경남 112치안종합상황실(상황팀장) (승) 이교진 △경남 (경상남도 자치경찰위원회) 김학진 △경남 창원서부서장 오경용 △경남 진주서장 윤형철 △경남 김해서부서장 박진효 △경남 양산서장 김경수 △경남 사천서장 송태훈 △경남 밀양서장 천승준 △경남 합천서장 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