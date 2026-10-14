[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 14일 (수요일) 68년생, 벗어나지 마라 궤도이탈은 불행이다

96년생: 한번 내비친 의사를 번복하지 마라. 84년생: 작은 것이 소중하다는 사실을 깨달아라. 72년생: 장래를 보고 좀 어렵더라도 변화해 보라. 60년생: 명예보다는 가까이 있는 사람을 선택하라. 48년생: 곤경에서 벗어나는 운이 따른다. 36년생: 인연관계에 부딪힘이 있어 곤혹스럽다.

97년생: 외부적인 영향으로 인한 변화는 이롭지 않다. 85년생: 크고 작은 것에 연연하지 말고 먼저 취하라. 73년생: 자신 이외에는 믿을 것이 없으니 딱하다. 61년생: 현실에서 벗어나고 싶지만 때가 아니다. 49년생: 아직 일에 보따리를 쉽게 풀어놓지 마라. 37년생: 불안하지만 결과는 좋으니 걱정하지 말 것.

98년생: 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다. 86년생: 우환이 생기며 당장 해결될 일 아니다. 74년생: 대인관계에서 위축될 필요 없다. 62년생: 눈에 뻔히 보이지만 가질 수 없는 운. 50년생: 쉽게 흔들리지 말고 초지일관해야 함. 38년생: 처방전 이외 취급은 절대 삼가라.

99년생: 다른 사람의 기술을 내 것으로 만들어라. 87년생: 직선적으로 느껴진다면 큰 해가 된다. 75년생: 두 가지 문제를 한꺼번에 처리하라. 63년생: 정면승부로 자신의 이미지를 알려라. 51년생: 협력할 일이 있으면 적극 나서보라. 39년생: 늦다고 생각할 때가 이르다는 옛 속담이다.

00년생: 결단을 내리기 전까지 방심하지 마라. 88년생: 함께하는 사람들과의 마찰은 피하라. 76년생: 최대의 효과는 절대적인 집중력에 달렸다. 64년생: 밖에서 인정받고 안에서 사랑받을 좋은 운. 52년생: 소홀했던 것들이 중요한 일임을 깨달을 운. 40년생: 친구로 인하여 즐거운 한 주가 되겠다. 28년생: 드러나지 않은 것을 갈고닦아라.

01년생: 지장을 초래하는 취미생활은 해악이다. 89년생: 막연한 추측만으로 결과를 바라지 마라. 77년생: 자신의 가치를 최대한 높이도록 노력하라. 65년생: 호사다마의 운으로 좋고 나쁨이 심하다. 53년생: 이유 없이 몸이 무겁고 기분이 다운된다. 41년생: 간단명료히 하라. 길어지면 손해 본다. 29년생: 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라.

02년생: 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다. 90년생: 자신을 낮추고 남을 먼저 생각하라. 78년생: 냉정하고 이성적인 판단이 요구되는 시기. 66년생: 주변 상황에 너무 민감하게 대처하지 마라. 54년생: 거르지 않은 언행으로 구설 오른다. 42년생: 오래 전해 내려오는 방식을 택하라. 30년생: 불투명한 일은 과감히 정리하라.

03년생: 공적인 자리에서 심각한 이야기는 삼가라. 91년생: 노력한 것보다 많은 것을 바라지 마라. 79년생: 부단한 노력 없이는 행운을 바랄 수 없다. 67년생: 타이밍 놓치기 십상. 역발상도 좋은 방법. 55년생: 들어온 것 이상 나갈 운으로 주의하라. 43년생: 기도와 참회로 마음 다스릴 것. 31년생: 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다.

04년생: 아쉬운 부분이 있더라도 기회가 있다. 92년생: 기사회생이란 말이 실감나는 날이다. 80년생: 경쟁자에 밀리는 형상으로 마음을 비워라. 68년생: 벗어나지 마라. 궤도이탈은 불행이다. 56년생: 금전 관련하여 면밀히 검토하라. 44년생: 기복이 심한 편치 않은 한 주다. 32년생: 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다.

05년생: 공존할 수 있는 방법은 즉시 실천해라. 93년생: 짚고 넘어갈 일과 아닌 일을 구분하라. 81년생: 어렵더라도 자신 본연의 모습을 유지하라. 69년생: 가족의 화목을 돈독히 다지는 시기다. 57년생: 손재수 오니 시건장치 철저히 하라. 45년생: 문제를 그냥 방치하면 뒤에 후회한다. 33년생: 잠시 기다린다고 손해 보지 않는다.

06년생: 강한 것은 부러진다는 말을 인지하라. 94년생: 쉽게 접근하기 힘든 것은 때를 기다려라. 82년생: 사소한 이보다는 대세를 따르라. 70년생: 두 가지를 얻을 수 있는 운이다. 58년생: 기회 있을 때 실리를 챙겨둘 것. 46년생: 불로소득이 따를 운. 일신이 편안함. 34년생: 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다.

95년생: 허전하다는 느낌이 들면 주변을 살펴보라. 83년생: 혼자만 고민하지 말고 나누어 보라. 71년생: 오던 길을 뒤돌아보는 여유가 필요하다. 59년생: 현상 유지하는 것만으로도 만족하라. 47년생: 기존 하던 것은 계속 지속해 나가라. 35년생: 주변의 오해를 풀고 신용을 회복하라.

백운철학원

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