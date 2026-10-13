인천 칼부림 용의자 양손에 흉기묶어…"보이는 사람 찔렀다"

홈플러스 인천 구월점 등이 입점해 있는 대형 상업시설에서 이용객들을 흉기로 찔러 다치게 한 60대 남성이 이른바 '묻지마' 범행을 했을 가능성이 높은 것으로 파악됐다.



이번 사건의 최초 신고자인 나모(31) 씨는 13일 연합뉴스와 통화에서 "키 165㎝ 정도 되는 남성이 양쪽 손에 칼을 모두 묶은 채 흉기를 휘둘렀다"며 "(홈플러스 매장이 있는) 지하 2층부터 칼부림을 하면서 에스컬레이터를 타고 올라왔다"고 전했다.

13일 인천 남동구 홈플러스 푸드코트에서 흉기 난동 사건이 발생했다. 경찰과 소방당국에 따르면 A씨가 휘두른 흉기에 1명이 심정지 상태에 빠지는 등 마트 및 영화관 이용객 6~8명이 크고 작은 부상을 입은 것으로 파악됐다.

나씨는 "해당 남성은 이동하는 과정에서 보이는 사람에게 모두 범행한 것으로 보인다"며 "양손에 흉기를 묶어놓은 것을 보면 미리 범행을 준비한 것 같다"고 설명했다.



나씨는 당시 해당 건물 2층 푸드코트에서 식사하던 중 비명을 듣고 범행 장소로 다가갔으며, 식당 업주와 함께 의자를 이용해 60대 추정 남성 A씨의 접근을 막았다.



그는 "A씨는 2층 식당가에서 3층까지 역방향 에스컬레이터를 타고 거꾸로 올라갔다"며 "GGV가 있는 4층까지 가려다가 입구가 의자로 막혀있자 다시 3층으로 내려왔다"고 당시 다급했던 상황을 설명했다.



나씨는 이어 "저는 다른 남성 2명과 함께 의자를 이용해 3층으로 내려온 A씨를 제압했고 현장에 출동한 경찰에 인계했다"며 "A씨는 제압되는 과정에서 아무런 말도 하지 않았다"고 말했다.



A씨는 이날 오후 1시 40분께 인천시 남동구 구월동에 위치한 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 이용객 8명을 다치게 한 혐의를 받고 있다.



부상자 8명 중 20대 여성 1명은 심정지 상태이며, 다른 20∼50대 남녀 7명은 병원으로 옮겨져 치료받고 있는 것으로 파악됐다.



경찰은 A씨를 체포해 구체적인 범행 경위를 조사하고 있으며, 소방 당국은 건물 1층에 응급의료소를 설치했다.

<연합>

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