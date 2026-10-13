"지역사회 상생발전"… 인천공항, 노후 주거지 도색 봉사활동

인천공항공사가 노후 주거지를 대상으로 도색 봉사활동을 펼쳤다.

인천국제공항공사는 지역사회 상생실천을 위해 지역 노후 주거지를 대상으로 외벽 도색 등 환경정비를 지원하는 ‘희망온기, 컬러 프로젝트’ 봉사활동을 벌였다고 13일 밝혔다.

13일 인천시 제물포구 일대 노후 주거지역에서 진행된 ‘인천공항 희망온기, 컬러 프로젝트’ 봉사활동에서 인천국제공항공사 신가균 경영본부장(앞줄 가운데) 및 봉사자들이 기념촬영을 하고 있다. 인천공항공사 제공

인천시 제물포구 일대 노후 주거지역에서 진행된 이번 봉사활동에는 인천국제공항공사 신가균 경영본부장 및 임직원과 제4기 인천공항 합동 봉사단 등 60여 명이 참여했다.

봉사 활동에 참가한 직원들은 노후 주거지 2개 구역, 총 9가구를 방문해 노후된 도장면을 보수하고 친환경 도료를 활용해 외벽 도색 작업을 진행했다.

또 외벽 청소, 주변지역 쓰레기 및 폐기물 수거 등 생활환경 개선작업을 진행했다.

인천국제공항공사는 지역사회와의 상생발전을 강화하기 위해 매년 공항상주직원으로 구성된 자원봉사단을 구성해 운영하고 있다. 이번 봉사활동은 노후된 주거공간을 정비해 지역주민들에게 쾌적한 생활환경을 제공하기위해 이뤄졌다.

이번 봉사활동에 참여한 제4기 인천공항 합동 봉사단은 공사, 자회사, 정부기관, 항공사, 면세점, 상업시설 등 공항상주직원 약 80명으로 구성됐으며 지역사회 소외계층을 대상으로 한 다양한 봉사활동에 지속적으로 참여하고 있다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 “이번 봉사활동이 지역사회 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라며 앞으로도 임직원이 직접 참여하는 다양한 사회공헌활동을 확대해 지역사회 상생 및 ESG 경영을 지속 실천해 나가겠다”고 말했다.

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