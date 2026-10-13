'지드래곤 열애설' 이주연 "한강 데이트 많이 해"

그룹 애프터스쿨 출신 이주연이 과거 한강에서 데이트를 즐겼던 추억을 공개했다.

이주연은 12일 유튜브 채널 '이주의 주연'에서 한강 피크닉을 즐기는 모습을 보여줬다.

PD가 "애프터 스쿨 시절 때 한강 많이 안 왔냐"고 했다.

이주연은 "많이 왔다"며 "한강에서 데이트 많이 했다. 저도 해봤다"고 했다.

그는 "다 옛날 기억이긴 하다. 그땐 갈 데가 없으니까"라고 덧붙였다.

또 "지금은 프리하다. 저 진짜 신경 잘 안 쓴다. 그냥 돌아다녀도 사람들도 잘 모른다"고 했다.

한편 이주연은 2017년 가수 지드래곤과 열애설에 휩싸였다.

당시 두 사람이 함께 찍은 더빙 앱 촬영 영상이 유출됐고 제주도 여행 목격담도 나왔다.

2019년에는 이주연이 SNS에 지드래곤과 함께 찍은 것으로 보이는 사진을 올렸다가 삭제하면서 열애설이 다시 불거졌다.

이후에도 열애설이 이어지자 지드래곤 소속사 갤럭시코퍼레이션은 지난해 6월 "최근 계속해서 의혹이 제기되는 지드래곤과 이주연 열애설은 사실이 아니다"라고 말했다.

<뉴시스>

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