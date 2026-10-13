SNT에너지, 사우디 발전시장 공략…AI·데이터센터 전력 수요 잡는다

SNT에너지가 인공지능(AI) 및 데이터센터 산업의 성장으로 전력 수요가 급증하는 사우디아라비아에서 발전설비 시장 공략에 나섰다. 현지 생산 기반과 배열회수보일러(HRSG) 기술력을 앞세워 중동 발전 프로젝트 참여를 확대한다는 전략이다.

SNT에너지는 12일부터 15일까지 사우디아라비아 리야드 프런트 전시·컨퍼런스센터에서 열리는 ‘WPC Energy 2026’에 참가해 주요 발전설비 기술과 현지 제조 역량을 선보였다고 13일 밝혔다.

SNT에너지가 지난 12일부터 15일까지 사우디아라비아 리야드에서 열리고 있는 ‘제25차 세계석유총회’에 참석해 전력 수요가 급증하는 사우디 발전설비 시장 공략에 나선다. 사진은 세계석유총회 모습이다. SNT에너지 제공

SNT에너지 사우디 현지법인 SNT걸프가 산업 후원사로 참여해 HRSG를 비롯해 공랭식 열교환기(Air Cooler)와 복수기(Surface Condenser) 등 주요 설비의 모형과 홍보 영상을 전시했다. 글로벌 에너지 기업들과 협력 기반을 넓히고 신규 사업 기회를 확보하기 위해서다.

SNT에너지의 경쟁력은 현지 생산체계에 있다. SNT걸프는 2023년과 2025년 생산시설을 증설하며 제조 역량을 강화했다. 지난해 5월 사우디 에너지부 산하 현지화 조달청과 HRSG 현지 국산화 협정을 체결했고, 사우디 정부의 필수 현지 구매 품목에도 등재됐다.

특히 사우디에는 AI와 데이터센터 산업이 빠르게 성장하면서 천연가스복합화력발전 등 전력 공급을 위한 발전설비 확충이 추진되고 있다. HRSG는 가스터빈에서 배출되는 고온의 배기가스로 증기를 생산해 발전 효율을 높이는 핵심 설비다. 복합화력발전 수요가 확대될수록 관련 설비 시장에서도 사업 기회가 커질 수 있다.

SNT에너지는 이번 전시회 참가를 계기로 현지 제조 역량과 기술력을 적극적으로 알리고, 글로벌 에너지 기업과의 협력을 통해 신규 발전 프로젝트 참여를 확대할 계획이다.

SNT에너지 관계자는 “HRSG 기술력과 사우디 현지 제조 역량을 글로벌 에너지 기업들에 알리고, 현지 생산체계를 기반으로 중동 발전설비 시장에서 사업 기회를 적극적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

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