투판즈, 신간 초등 미국 교과서 ‘Emerge!’ 론칭… 전국 저자 세미나 개최

영어 교육 전문 출판사 투판즈(Two Ponds)가 맥그로힐(McGraw Hill)의 신간 초등 미국 교과서 ‘Emerge!’ 국내 론칭을 기념해 저자 세미나를 13일부터 개최한다고 밝혔다.

‘Emerge!’는 초등 학습자를 위한 교과서로, 단순히 글을 읽는 데 그치지 않고 내용을 이해하고 사고하며 표현하는 능력까지 다루도록 설계됐다. 다양한 문학·비문학 텍스트를 통해 배경지식과 학술 핵심 어휘를 다지고, 읽기·쓰기·말하기·듣기·어휘를 유기적으로 통합해 문해력과 비판적 사고를 함께 다루도록 구성했다.

세미나는 13일 서울 대치를 시작으로 목동, 분당, 송도, 화성, 대구, 부산 등 전국 7개 지역에서 오는 22일까지 이어진다. 영어학원 원장과 강사, 초등 영어교육에 관심 있는 학부모라면 누구나 무료로 참가할 수 있다.

이번 세미나는 ‘Expanding Science of Reading to Science of Literacy’를 주제로 2부에 걸쳐 진행된다. 1부에서는 교재 저자인 타냐 라이트(Dr. Tanya Wright) 교수와 맥그로힐의 DJ 웨스트(DJ West) 부사장이 ‘Emerge!’의 교육학적 배경과 문해력 확장 이론을 소개한다. 2부에서는 국내 교육 현장에 맞춘 교재의 특징과 커리큘럼 구성, 실제 수업 적용 방법을 다룬다.

투판즈 관계자는 “이번 세미나는 맥그로힐의 ‘Emerge!’ 교재를 국내에 처음 소개하는 자리”라며 “미국 현지 저자의 강연을 통해 문해력 교육 이론과 교재 활용법을 전달할 계획”이라고 전했다.

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