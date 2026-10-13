프로야구선수협회 새 회장에 LG 박해민…12월 1일 취임

프로야구 선수들을 대표할 한국프로야구선수협회(이하 선수협회)의 새 수장으로 LG 트윈스 외야수 박해민이 선출됐다.



선수협회는 제14대 회장 선거 결과 박해민이 차기 회장으로 당선됐다고 13일 발표했다.

박해민. 연합뉴스

현 회장인 양현종(KIA 타이거즈)의 임기가 올해로 종료됨에 따라 치러진 이번 선거에는 총 1천10명의 프로야구 선수 중 870명이 참여해 86.1%의 높은 투표율을 기록했다.



선수협회 측은 선수들의 참여율을 끌어올리기 위해 문자 등을 활용한 간접 투표 방식 대신 사무국 직원이 각 구단 현장을 직접 방문해 1대 1로 투표를 받는 방식으로 선거를 진행했다고 설명했다.



박해민 당선인의 임기는 2년이며, 오는 12월 1일 열리는 정기총회 이·취임식을 시작으로 공식 임기에 들어간다.



장동철 선수협회 사무총장은 "양현종 회장의 제안과 각 구단 이사들의 독려 아래 86.1%라는 투표율을 기록할 수 있었다"며 "박해민 당선인이 12월 1일부터 새로운 임기를 원활히 시작할 수 있도록 인수인계 절차를 차질 없이 준비하겠다"고 밝혔다.



박해민 차기 회장의 향후 운영 방향과 공식 취임 소감은 정기총회 현장에서 발표될 예정이다.



선수협회는 12월 1일 서울 중구 서울신라호텔 다이너스티홀에서 제14기 정기총회 및 2026 리얼글러브 어워드 시상식을 개최한다.

<연합>

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