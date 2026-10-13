귀금속·명품 가방…전북도, 지방세 체납자 압류품 344점 공매

전북도가 지방세 고액·상습 체납자에게서 압류한 귀금속과 명품 가방, 시계, 양주 등 344점을 공매한다. 감정가 총액은 1억7500만원으로, 도는 공개 전시와 전자입찰을 통해 체납액을 징수하고 성실납세 문화를 확산할 계획이다.

전북도가 지방세 고액·상습 체납자에게서 압류한 귀금속. 전북도 제공

전북도는 ‘2026년 지방세 체납자 압류 동산 공매’를 오는 21일부터 12월까지 진행한다고 13일 밝혔다.

공매 대상은 도와 14개 시·군이 올해 1~7월 고액·상습 체납자 93명을 대상으로 가택수색을 벌여 압류한 동산 393점 가운데 모조품으로 확인된 49점을 제외한 344점이다. 가택수색을 통해 징수한 체납액은 2억4300만원이다. 품목별로는 귀금속 246점, 가방 49점, 양주 등 주류 31점, 시계 10점, 골프채 8점이다.

전북도가 지방세 고액·상습 체납자에게서 압류한 귀금속 등 동산의 전자공매 안내 포스터.

공매 물품은 오는 21일부터 23일까지 사흘간 전북도청사 1층에서 일과 시간에 공개 전시한다.

입찰은 한국자산관리공사(캠코)의 온라인 공매 시스템인 온비드를 통해 진행한다. 1차 입찰은 21~23일이며, 26일 개찰한다. 유찰된 물품은 11월 4~6일, 11월 18~20일, 12월 2~4일, 12월 16~18일 등 모두 다섯 차례에 걸쳐 차례대로 재공매한다. 각 회차 개찰 일은 11월 9일, 11월 23일, 12월 7일, 12월 21일이다. 물품이 모두 팔리면 공매는 조기에 종료된다.

도는 지난해 전국 최초로 온비드 이용 기관 플랫폼을 활용한 자체 전자공매 방식을 도입했다. 당시 공매 대상 동산 288점이 모두 낙찰돼 총 1억2700만원의 체납액을 징수했고, 공매 대행 위탁수수료 8600만원을 절감했다.

올해도 도와 14개 시·군이 공고와 체납자 통지 등 사전 절차부터 물품 전시와 공매까지 공동으로 추진한다. 매각 대금은 해당 체납자의 지방세 체납액에 충당한다.

전북도 관계자는 “고액·상습 체납자에 대한 가택수색과 압류, 공매 등 체납처분을 지속해 성실납세자가 상대적 박탈감을 느끼지 않도록 할 것”이라며 “효율적인 징수 기법을 발굴해 공정한 납세 질서를 확립할 계획”이라고 말했다.

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