반려견과 여행하고 유기견 입양까지…유통업계 펫 서비스 확대

반려동물과 함께 여행하고 외식하는 소비자를 겨냥해 유통기업들이 전용 서비스와 체험 프로그램을 확대하고 있다. 반려견 간식과 전용 음료를 제공하는 데서 나아가 유기견 입양 지원과 사료 기부 등 사회공헌 활동으로 협업 범위도 넓히는 모습이다.

풀무원 제공

13일 업계에 따르면 풀무원은 반려동물 동반 리조트와 손잡고 반려견을 위한 먹거리 체험과 유기견 지원에 나섰다. 이마트와 하림펫푸드는 유기견 입양 가정에 사료를 지원하고 있으며, 스타벅스는 반려동물 동반 매장을 활용한 입양 캠페인을 이어가고 있다.

풀무원의 펫푸드 브랜드 풀무원아미오는 소노펫클럽앤리조트와 협업해 내년 2월까지 '바른 먹거리, 바른 즐거움' 캠페인을 진행한다.

강원 홍천 소노펫을 방문하는 고객에게 반려견 간식과 사료를 체험할 기회를 제공하는 행사다.

캠페인 기간 소노펫 투숙객에게는 체크인 시 풀무원아미오의 '채소쏙쏙 두부봉'과 '건강담은' 사료 샘플로 구성된 웰컴 키트를 제공한다. 리조트 내 식음료 매장인 '띵킹독'에서 반려견 전용 음료 '멍푸치노'를 주문하면 아미오 두부과자도 받을 수 있다. 리조트에는 반려견과 사진을 촬영할 수 있는 포토존도 마련했다.

양사는 이번 협업을 유기견 지원으로 확대한다.

풀무원아미오는 소노펫이 임시보호 중인 유기견들에게 정기적으로 사료를 지원하고, 입양이 확정된 유기견에게도 사료를 선물할 계획이다.

오는 11월에는 건국대학교 KU 아임도그너헌혈센터와 함께 헌혈견을 위한 '헌혈 영웅견 힐링스테이' 행사도 개최할 예정이다.

이마트의 반려동물 전문 브랜드 몰리스도 하림펫푸드와 협력해 유기견 입양 지원에 나서고 있다.

양사는 지난해 4월 유기동물 보호단체 코리안독스와 함께 입양 캠페인을 진행했다.

매장에 입양을 기다리는 유기동물의 사진이 담긴 등신대를 설치하고, QR코드로 동물의 정보를 확인하거나 입양을 신청할 수 있도록 했다.

입양이 확정된 가정에는 동물병원 진료비 20%, 미용 서비스 10% 할인 혜택을 제공했다. 하림펫푸드는 입양 가정에 프리미엄 펫푸드 브랜드 '더리얼'의 사료와 간식을 1년간 지원하기로 했다.

캠페인은 스타필드 수원점을 시작으로 고양·위례·부천점 등으로 확대됐다.

사료 기부와 현장 봉사활동도 병행했다. 지난해 11월에는 코리안독스 레인보우쉼터에 3000만원 상당의 사료를 전달했다. 이마트와 하림펫푸드 임직원 40여명은 견사 청소와 시설 정비, 유기견 산책에도 참여했다.

스타벅스 코리아는 반려동물과 함께 머물 수 있는 매장을 운영하며 관련 서비스를 확대하고 있다.

스타벅스에 따르면 경기 남양주의 '더북한강R점'과 구리의 '구리갈매DT점' 누적 방문객은 지난해 8월 기준 200만명을 넘어섰다.

구리갈매DT점은 2024년 1월 문을 연 반려동물 동반 매장이다. 약 165㎡(50평) 규모의 펫존에 반려동물 전용 의자와 목줄 고정 시설 등을 갖췄다.

지난해 8월에는 두 매장에서 반려동물 전용 음료 '퍼푸치노'도 선보였다. 반려동물이 마실 수 있는 펫 밀크를 거품 형태로 만든 100㎖ 용량의 음료다. 출시 당시 반려동물 동반 고객이 매장에서 2만원 이상 구매하면 한 잔을 무료로 제공했다.

유기견 입양을 돕는 '놀다가시개' 캠페인도 진행해 왔다. 2022년부터 지난해 7월까지 누적 참여자는 약 2000명이며, 이를 통해 유기견 23마리가 새로운 가족을 찾았다.

매장에서는 유기견 입양 상담과 산책 봉사, 반려견 행동교정 상담 등도 운영했다. 스타벅스에 따르면 캠페인 진행일의 더북한강R점 매출은 전주 같은 요일보다 평균 10% 이상 증가한 것으로 나타났다.

반려동물 관련 기업들의 협업은 제품 판매와 체험 공간 운영뿐 아니라 유기동물 보호와 입양 이후 지원으로도 이어지고 있다.

기업마다 운영 방식은 다르지만, 반려동물 동반 고객을 위한 서비스와 유기동물 지원 활동을 함께 추진한다는 공통점이 있다.

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