제주 신변보호 여성 살해 피의자, 범행 전 스마트워치 강제 제거 정황

제주에서 경찰의 신변 보호조치를 받던 40대 여성을 길거리에서 무참히 살해한 피의자가 범행 전 피해자의 스마트워치를 강제로 뜯어낸 정황이 드러났다.

살인 혐의로 60대 초반 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있는 경찰은 피의자가 피해자 B씨 주거지 주변에서 스마트워치를 뜯어냈다는 진술을 확보했다. 뜯겨진 스마크워치는 B씨 주거지 주변에서 발견됐다.

제주에서 12일 새벽 40대 여성이 쓰러진 채 스토킹·교제폭력 신고 대상인 60대 남성에 의해 강제로 끌려가고 있다. 이후 이 여성은 흉기에 찔려 숨진 채 발견됐다. 사진은 주변 건물 폐쇄회로(CC)TV 영상 캡처. 연합뉴스

A씨는 이날 오전 1시38분 제주시 연동의 한 호텔 앞 길거리에서 40대 중반 여성 B씨를 흉기로 수차례 찔러 살해한 혐의를 받고 있다. A씨는 피해자 거주지 건물에서부터 도로변 범행 현장까지 끌고 갔으며, 피해자는 수차례 “살려달라”고 비명을 지른 것으로 알려졌다.

경찰은 사건 당시 B씨가 갑작스러운 습격을 당하면서 착용 중인 스마트워치로 신고조차 하지 못한 채 숨진 것으로 추정했지만, 피살 당시 뜯겨진 상태였다.

112에 신고한 목격자들은 한 남성이 여성을 건물에서 인도로 100여m 끌고 가면서 폭행하는 것으로 보였다고 입을 모았다.

A씨는 경찰 조사에서 B씨와 헤어진 연인 관계였다고 주장한 것으로 전해졌다. 지난해 10월 A씨에 대한 최초 스토킹 신고가 접수된 이후 올해 5월 등 4차례에 걸쳐 교제 폭력과 스토킹 신고가 이어진 것으로 파악됐다.

경찰은 당시 B씨에게 스마트워치 지급 등을 권유했으나 B씨가 이를 거절해 정식 사건 접수 및 접근금지 명령 등의 조치는 이뤄지지 않았다. 이후 경찰은 지난달 16일 보복 폭력 피해 우려를 들어 B씨에게 스마트워치를 지급하고, 112 신고 시스템상 안전조치 관리대상으로 등록했다.

범행 현장은 왕복 4차선 도로변이며, 심야 영업을 하는 편의점과 음식점·유흥업소 등이 있는 번화가여서 평소 밤늦게까지 인적이 있고 택시가 자주 다니는 곳이다. 목격자들은 “남성이 쓰러진 여성을 길가에 놔두고 차량을 타고 도주했다”고 전했다.

A씨가 휘두른 흉기에 수차례 찔린 B씨는 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다.

경찰은 범행 당시 모습이 담긴 폐쇄회로(CC)TV와 차량 블랙박스 영상을 분석하는 한편, A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 계획 범행 여부 등을 집중적으로 수사해 구속영장을 신청할 방침이다.

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