李대통령 “굴종적·사대적 태도 지양해야…국익 지켜지는 외교 필요”

이재명 대통령은 13일 “언제나 당당한 대한민국만을 위한 대한민국의 국익이 지켜지는 외교를 해야 한다”며 “국가 간 관계에 있어서 굴종적 태도나 사대적 태도를 지양해야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 “대한민국의 외교 방침은 명확하게 실용적 국익 외교”라며 이같이 말했다.

이재명 대통령이 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 한·미 동맹과 관련해 “매우 중요하다. 외교의 축이라고 할 수 있다”면서도 “한편으로 우리를 둘러싼 주변 강국들과의 관계 관리도 여전히 중요하다”고 짚었다. 그러면서 “국가 간에는 이견이 있기 마련이다. 이견을 최소화할 필요도 있고, 그 이견들이 관리 가능한 범위 내에 있어야 하나 이견의 존재 자체를 문제 삼을 수는 없다”고 했다. 최근 한·미 간 정보협력과 통상문제 등을 두고 이상기류가 감지되는 가운데 이에 대한 견해를 내비친 것으로 풀이된다.

이 대통령은 “국가들이 각각의 국익을 추구하는데 언제나 그게 일치할 수 있겠나. 일치를 향해서 끊임없이 토론하고 주장하고 또 조정해 나가는 것”이라고 강조했다. 이어 “가급적이면 국가 간 이견이 있을 때 우리 정부를 위한, 우리 대한민국을 위한 애정으로 그 문제를 잘 조정하고 타협해 나갈 수 있도록 하는 것이 중요하다”며 “자칫 잘못하면 국가 간의 이익 경쟁에서 우리 국익을 희생하는 상황이 벌어질 수도 있다”고 했다.

미국과의 협상을 이어가고 있는 통상라인의 노고를 격려하기도 했다. 이 대통령은 “산업통상부 장관과 통상교섭본부를 비롯한 우리 공직자 여러분들이 대외 협상에서 많이 고생하고 있다”며 “투자 대상으로 지목된 여러 나라 중에 아마 가장 오래 협상이 계속됐고, 가장 국익에 부합한 결론을 낸 게 대한민국”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 대한민국은 국민들의 더 나은 편익, 대한민국의 국익을 위해서 최선을 다해 나갈 것”이라며 “이견들이 있으면, 또는 사안에 대한 오해들이 있으면 풀고 조정해가면서 대한민국이 세계 속에 우뚝 선 대체불가한 국가로 나아갈 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

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