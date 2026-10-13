부산교육청, 약사회와 손잡고 학생 유해약물 예방교육 강화

부산시교육청이 약물 오·남용으로부터 학생들을 보호하기 위해 지역 약사회와 손잡고 예방교육 강화에 나선다.

부산교육청은 전날 교육청 회의실에서 부산시약사회와 ‘약물 오·남용 예방교육 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 13일 밝혔다.

변정석 부산시약사회장(왼쪽)과 김석준 부산교육감이 지난 12일 ‘약물 오·남용 예방교육 활성화를 위한 업무협약’을 체결하고, 기념촬영을 하고 있다. 부산교육청 제공

이번 협약 체결은 최근 흡연과 음주뿐 아니라 마약류 등 유해약물 오·남용이 사회적 문제로 떠오르면서 학생들이 약물의 위험성을 제대로 이해하고 대처할 수 있도록 전문적인 예방교육 체계 마련을 위해 추진됐다.

양 기관은 협약에 따라 학생과 학부모를 대상으로 한 예방교육 프로그램을 개발·운영하고, 교직원의 교육 역량을 높이기 위한 연수도 추진한다. 유해약물 예방 문화를 확산하기 위한 홍보와 문화행사에도 협력할 계획이다.

특히 약학 분야 전문가의 지식과 경험을 학교 교육에 접목해 약물 오·남용의 위험성을 알리고, 학생들이 유해약물로부터 스스로를 보호할 수 있도록 교육의 실효성을 높인다는 방침이다.

김석준 부산교육감은 “이번 협약이 학교 유해약물 오·남용 예방교육의 내실을 다지는 계기가 될 것”이라며 “부산시약사회와 긴밀히 협력해 학생들이 유해약물로부터 자신을 보호하고 건강하게 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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