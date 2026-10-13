고준희 “내 남자는 여자 가방 들면 안 돼”…단호한 연애 철학

배우 고준희가 남자친구에게 가방을 들어달라고 요구하는 여성의 행동을 두고 “내 남자는 여자 가방 들면 안 된다”고 자신의 연애관을 밝혀 눈길을 끌었다.

고준희는 12일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘연애전쟁’ 16회에 특별외교관으로 출연했다. 이날 방송에서는 미스 월드 코리아 미(美) 출신 여자친구와 취업준비생 남자친구가 겪는 갈등이 소개됐다.

JTBC ‘연애전쟁’ 방송화면 캡처

두 사람의 갈등은 여자친구가 남자친구에게 사진 촬영과 각종 심부름을 부탁하고, 자신의 가방까지 들어달라고 요구하면서 불거졌다. 여자친구는 유행하는 장소와 음식을 경험하기 위해 빵집까지 1시간 40분을 이동하고, 소금빵을 먹으려고 3시간 동안 줄을 서기도 했다. 남자친구는 폭염 속에서 가방과 양산, 빵 봉투 등을 챙기느라 지친 모습을 보였다.

이를 지켜보던 김희철이 고준희에게 의견을 묻자 그는 “내 남자는 여자 가방 들면 안 된다”고 선을 그었다. 여자친구는 어깨가 아파서 가방을 부탁했다고 해명했지만, 김희철은 “남자친구도 어깨가 아프지 않겠냐”고 반문했다.

여자친구는 남자친구가 가장 친한 친구라 편하게 부탁하는 것이라고 설명을 덧붙였다. 그러나 고준희와 이효리는 “정말 친한 친구라면 상대방에게 일방적으로 이런 요구를 하기는 어렵다”는 취지로 지적했다.

고준희는 앞서 남자친구를 배려하지 않는 행동이 반복되는 상황에서도 문제를 제기했다. 그는 “이거 버릇된 것”라고 말하며 상대방의 수고를 당연하게 여기는 태도를 꼬집었다. 이효리도 “저건 (이)상순 오빠도 못 참는다”라고 반응했고, 서장훈은 여자친구가 자신을 ‘공인’이라고 표현하자 “정신 차리라”면서 일침을 가했다.

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