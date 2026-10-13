‘단풍 절정’ 10월, 산악사고 최다…가을 산행 주의보

완연한 가을 날씨를 보인 11일 서울 북한산국립공원에서 등산객들이 산행을 하며 가을정취를 만끽하고 있다. 뉴스1

단풍이 절정에 이르는 10월에 산악사고가 가장 많이 발생하는 것으로 나타났다.

13일 소방청에 따르면 최근 3년간(2023~2025년) 매년 10월에 산악사고 구조건수가 가장 많았다. 10월 구조건수는 전체의 12.4%를 차지했으며 9~11월 가을철에 사고가 집중되는 경향을 보였다.

최근 3년간 전국에서 발생한 산악사고 구조 건수는 총 3만583건이다. 구조인원은 2만1466명으로 집계됐다.

사고 원인별로는 실족·추락 사고가 9806건으로 전체의 32.1%를 차지해 가장 많았다. 조난·수색이 8954건(29.3%), 경련과 저체온증 등 개인 질환으로 인한 사고가 3149건(10.3%)으로 뒤를 이었다.

소방청은 안전한 산행을 위해 ‘가을철 7대 산행 안전수칙’을 숙지해달라고 당부했다. 7대 수칙은 △기상정보 확인 및 나 홀로 산행 자제 △개인의 체력과 당일 몸 상태 고려한 등산 과정(코스) 선택 △이른 시간 산행 시작 및 해 지기 전 하산 △등산 전 가벼운 준비운동 △큰 온도차에 대비한 가벼운 겉옷 준비 △지정된 등산로 이용 △음주 산행 금지 등이다.

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