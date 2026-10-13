"해오름마을서 운정역 바로 가요"… 파주시, 마을버스 079번 14일 개통

경기 파주시가 해오름마을과 운정역, 운정중앙역을 연결하는 도시형교통모델 마을버스 079번을 신설해 14일부터 정식 운행을 시작한다.

13일 파주시에 따르면 그동안 해오름마을에서는 운정역을 직선으로 연결하는 마을버스 노선이 없어 주민들이 운정역과 스타필드빌리지를 이용하는 데 불편을 겪어왔다. 또 해오름마을과 가람마을·별하람마을 사이를 오가는 학생들은 등하교 시간대마다 환승해야 하는 불편도 있었다.

손배찬 경기 파주시장이 12일 해오름마을∼운정역∼운정중앙역을 연결하는 마을버스 079번을 시승하고 있다. 파주시 제공.

이번에 신설되는 마을버스 079번은 운정역을 기점으로 가람마을, 산내마을, 해오름마을, 물향기마을을 거쳐 운정중앙역까지 운행한다. 총 3대의 버스가 하루 36회 운행되며 배차 간격은 25~30분이다. 첫차는 오전 5시, 막차는 오후 11시 30분으로 평일·토요일·공휴일 모두 동일하게 운행된다.

앞으로 GTX-A와 경의중앙선을 연계하는 교통망 역할을 하며 주민들의 이동 불편 해소는 물론 시민들의 출퇴근 편의와 학생들의 통학 여건도 한층 개선될 것으로 기대된다.

손배찬 파주시장은 “앞으로도 시민 수요와 지역 여건을 반영하여 보다 편리하고 촘촘한 대중교통 체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.

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