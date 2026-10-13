결승선 500m 앞두고…‘서울달리기’ 마라톤서 쓰러진 20대 여성, 끝내 사망

지난 11일 오전 서울 중구 청계광장 앞에서 열린 ‘2026 서울달리기(서울레이스)’에서 참가자들이 뛰는 모습. 뉴스1

서울 종로구에서 열린 ‘2026 서울달리기(서울레이스)’ 마라톤 대회에 참가했던 20대 여성이 숨지는 사고가 발생했다.

12일 서울레이스 조직위원회는 공식 홈페이지를 통해 행사 중 20대 여성 A씨가 사망했다고 공지했다.

조직위원회에 따르면 사고는 지난 11일 8시 49분쯤 발생했다. 하프코스에 참가한 A씨는 20.6㎞ 지점에서 쓰러졌다. 하프마라톤 전체 거리 21.0975㎞ 가운데 결승선까지 약 500m 남긴 구간이다.

A씨는 현장에서 응급조치를 받고 119구급대를 통해 병원에 이송돼 치료를 받았으나 끝내 유명을 달리했다.

조직위원회는 “삼가 고인의 명복을 빌며 갑작스러운 슬픔을 마주하신 유가족께 깊은 애도의 뜻을 전한다”며 “안타까운 고인의 소식을 접하고 마음이 무거우실 참가자 여러분께도 위로의 말씀 드린다”고 밝혔다.

향후 대책과 관련해서는 “조직위원회는 관련 사항을 면밀히 살피고 필요한 후속 조치를 이어가겠다”라고 말했다.

주최 측은 현재 A씨의 구체적인 사망 원인 등을 조사 중이다.

한편 숨진 A씨는 대학원생 겸 러닝 인플루언서로 여러 마라톤 대회에 참가해 러닝 동호인들 사이에서 이름을 알려온 것으로 전해졌다. 갑작스러운 비보에 A씨의 사회관계망서비스(SNS) 등에는 동호인들의 애도가 잇따르고 있다.

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