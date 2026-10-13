“경쟁자는 ‘잠’”이라더니…유튜브에 밀리고 결국 800명 감원설

세계적인 온라인 동영상 플랫폼(OTT) 넷플릭스가 동종 업계의 치열한 경쟁과 구독자 유지 압박 속에서 직원 수백명을 해고할 수 있다는 외신 보도가 나왔다.

세계적인 온라인 동영상 플랫폼(OTT) 넷플릭스가 동종 업계의 치열한 경쟁과 구독자 유지 압박 속에서 직원 수백명을 해고할 수 있다는 외신 보도가 나왔다. AFP연합

미국 로스앤젤레스(LA)타임스 등 외신은 “넷플릭스가 전체 직원의 5%에 해당하는 최대 800여명을 해고할 수 있다”고 9일(현지시간) 보도했다. 인원 감축은 크리에이티브팀 등에 주로 영향을 줄 것으로 예상된다.

넷플릭스는 LA타임스의 사실 확인 질문에 답하지는 않았다.

투자자들의 구독자 서비스 이용도 조사가 이뤄진 넷플릭스는 올해 초와 비교했을 때 상반기 체류 시간이 2% 정도만 늘어난 것으로 나타났다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 “전체적으로 보면 우리가 기대한 만큼 (플랫폼 체류 시간이) 늘어나지 않고 있다”며 “증가세를 높이고자 노력하고 있다”고 최근 블룸버그통신 인터뷰에서 말했다.

하지만 일부 투자자들은 넷플릭스의 미래를 밝게 보지는 않는다.

닐슨에 따르면 지난 7월 기준 미국에서 유튜브의 스트리밍 서비스 점유율이 14.2%로 넷플릭스(7.8%)보다 높은 데다가, 넷플릭스 주가도 1년 전보다 약 43% 하락했다는 이유에서다.

앞서 넷플릭스는 2022년 5월 구독자 감소 여파로 정규직 150명과 일부 계약직 등을 감원했고, 같은 해 직원 약 300명을 추가로 내보냈다.

넷플릭스는 게임 사업 부문도 개편했다.

지난 8월 할리우드에 위치한 게임 스튜디오 ‘나이트 스쿨’을 폐쇄했으며, 헬싱키 소재 게임 스튜디오인 ‘문루트’도 같은 절차를 밟고 있다.

리드 헤이스팅스 넷플릭스 공동 창업자 겸 당시 CEO는 2017년 실적 발표에서 넷플릭스의 가장 큰 경쟁자는 다른 동영상 플랫폼이 아니라 ‘잠’이라고 말했다.

이용자가 콘텐츠에 빠져 밤늦게까지 시청하는 만큼 넷플릭스가 경쟁하는 대상은 다른 사업자가 아니라 사람들의 수면 시간이라는 취지였다.

서랜도스 CEO도 OTT의 경쟁 환경을 설명하면서 유튜브와 틱톡 등을 이용자 시간과 관심을 놓고 경쟁하는 플랫폼으로 언급한 바 있다.

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