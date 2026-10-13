KIA 김도영, ‘준PO 직행·홈런왕’ 다 잡았다

“준플레이오프(준PO) 1차전은 광주에서.”



KIA와 LG의 2026 KBO리그 최종전이 열린 12일 전남광주 기아챔피언스필드. 이전까지 KIA가 78승2무63패로 3위, LG가 78승1무64패로 반 경기 차 뒤진 4위에 자리 잡고 있었다. 이날 경기는 승자가 3위를 차지해 준PO 직행 티켓을 거머쥐는 그야말로 외나무다리, 단두대 매치였다.

포효 프로야구 KIA의 김도영이 12일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 2026 KBO리그 LG와의 홈 경기에서 2-2로 맞선 8회말 결승 투런포를 때려낸 뒤 베이스를 돌며 포효하고 있다. 광주=뉴시스

2-2로 양팀이 팽팽히 맞선 8회말 KIA의 공격. 연장의 향기가 풍기던 찰나, KIA의 선두타자 박재현이 재치 넘치는 3루 방면 기습 번트로 출루하며 미세한 균열을 냈다. 이어 타석에 들어선 건 KIA의 간판타자 김도영. 진정한 슈퍼스타는 팀이 필요로할 때 결정적인 활약으로 승리를 가져다주는 이라고 했던가. 김도영은 승부를 연장까지 끌고 갈 생각이 없었다.



김도영은 LG의 좌완 불펜 존 케네디의 바깥쪽 슬라이더 유인구를 연달아 참아내며 2B-0S의 유리한 볼카운트를 선점했다. 케네디는 스트라이크를 잡기 위해 시속 131㎞짜리 슬라이더를 한가운데 던졌고, 김도영이 이를 놓칠 리 없었다. 그가 벼락같이 받아친 타구는 아름다운 호를 그리며 130m를 날아가 챔피언스필드 가운데 담장을 훌쩍 넘겼다. 김도영의 시즌 45번째 홈런이자 개인통산 100번째 홈런이었다.



이 대포 한 방으로 KIA는 승기를 제대로 잡았고, 김도영은 생애 첫 홈런왕에 등극했다. 전날까지 44홈런으로 홈런 부문 공동 선두에 올라있던 KT 샘 힐리어드는 이날 삼성전에서 홈런을 추가하지 못했다. 팀의 준플레이오프 직행 티켓과 홈런왕이라는 ‘두 마리 토끼’를 동시에 잡은 김도영은 2024시즌에 이어 2년 만의 정규리그 MVP 트로피 탈환도 유력해졌다.

4-2로 앞선 상황에서 9회초 KIA는 8회 무사 1루부터 마운드를 지킨 전상현에게 승리를 책임지게 했고, 전상현은 세 타자를 삼진 1개를 곁들어 범퇴처리하며 KIA의 준플레이오프 직행을 확정했다. 최종전에서 극적인 승리로 3위를 차지한 KIA는 17일부터 와일드카드 결정전 승자를 안방인 광주로 불러들여 준PO를 시작한다.



반면 지난해 통합우승을 차지한 ‘디펜딩 챔피언’ LG는 전반기를 마쳤을 때만 해도 선두 다툼을 벌이고 있었지만 후반기 시작과 함께 내리 7연패를 당하며 3위로 처진 게 컸다. 3위라도 수성해야 했지만, 지난 3~5일 KIA와의 잠실 3연전을 모두 내준 것을 포함해 KIA에만 7연패를 당하는 수모 끝에 4위로 가을 야구를 시작하게 됐다. LG는 14일 5위 두산과 잠실에서 와일드카드 결정전으로 포스트시즌을 시작하게 됐다. 올 시즌을 끝으로 철거가 예정된 잠실구장에서 ‘한지붕 두 가족’인 LG와 두산의 맞대결이 치러져 그 의미가 더욱 커지게 됐다. 4위 LG는 2경기에서 최소 1무만 해도 준PO에 오를 수 있고, 두산은 2경기를 모두 이겨야 하기에 LG가 절대 유리한 고지를 점하고 있다. 다만 두산은 일찌감치 5위를 확정해 와일드카드 결정전을 준비했다. 두산은 1차전에서 올 시즌 11승 7패 평균자책점 2.24(1위) 탈삼진 197개(1위)를 기록한 현시점 KBO리그 최강 에이스 곽빈을 선발로 낼 것으로 보이고, 2차전도 14승5패 평균자책점 3.20을 기록한 2년차 우완 최민석이나 대체 외인으로 합류해 9승7패 2.31의 호성적을 낸 좌완 외인 벤자민을 낼 수 있다. 3위 확정을 위해 총력전을 펼쳤던 LG로선 가을 야구 초장부터 험난한 길을 걷게 됐다.

이날 2026 정규리그가 막을 내리면서 개인 타이틀의 주인도 가려졌다. 홈런왕은 김도영이 45홈런으로 생애 첫 왕관을 차지한 가운데, 가장 치열하게 전개됐던 최다 안타왕은 롯데의 레이예스가 가져갔다. 전날까지 207안타였던 레이예스가 잠실 두산전에서 4안타를 때려 211안타로 1위가 됐고 삼성전 3안타를 추가한 KT 최원준은 208안타로 2위가 됐다. 레이예스는 2024시즌에 자신이 기록한 역대 단일시즌 최다안타(202안타)를 훌쩍 넘어섰다. KT 통합우승의 주역인 최원준도 역대급 기록을 냈으나 레이예스에게 타이틀을 내주면서 2인자에 머물게 됐다. 단독 다승왕에 도전했던 LG 임찬규는 KIA전 선발 등판에서 승리에 실패해 KT 고영표와 함께 15승으로 공동 다승왕에 만족해야 했다.



한편 2026 프로야구는 정규시즌 720경기 누적 총관중은 1277만551명으로 지난해 수립된 역대 시즌 최다 관중 1231만2519명을 넘어서는 신기록을 작성하며 대장정을 마무리했다. 삼성은 10개 구단 최초로 시즌 관중 170만명의 신기원을 열고 171만750명으로 올해를 마감하는 등 8개 구단이 100만 관중을 넘었다.

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