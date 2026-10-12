청도 반시축제 16~18일 팡파르… 트로트 가수 장한별·김용빈 등 총출연

경북 청도군은 16~18일 야외공연장 일원에서 '2026청도반시축제와 청도세계코미디아트페스티벌'을 연다고 12일 밝혔다.

행사 첫날인 16일에는 개그맨 박휘순·임우일·정승환 등이 출연하는 ‘개그콘 in 청도’ 공연과 가수 박상민·인순이의 흥겨운 무대가 펼쳐진다.

2026청도반시축제 홍보 포스터. 청도군 제공

17일에는 청소년과 성인 아마추어 각 7개팀이 경연하는 밴드 페스티벌이 열린다. 코믹 수사극 투깝쇼와 가수 케이윌 공연 등도 이어진다.

18일은 가수 장한별과 김용빈이 무대에 올라 축제 휘날레를 장식한다.

행사장에는 청도반시 키즈랜드, 사람과 AI가 공존하는 인간반시자판기, 반시 디저트 월드 투어 등 이색 체험 이벤트가 마련된다.

풍선아트쇼, 버블아트쇼, 꼭두네 분장실, 서커스 스쿨 등도 즐길 수 있다,

청도반시 전시·판매관, 디저트 마켓, 먹거리 장터도 운영된다.

2026청도세계코미디아트페스티벌 홍보 포스터.

청도세계코미디아트페스티벌의 주 무대인 펀펀스테이지에서는 일본 아크로바틱 퍼포먼스 팀과 말레이시아 마술사 초청 공연, 코미디 매직·서커스·저글링 등 다채로운 코미디쇼가 펼쳐진다.

실내체육관에서 열리는 코미디클럽에서는 코믹 마당극, 코미디 토크쇼·졸탄쇼, 심현섭 SHOW 등을 공연한다.

군은 반시 축제장을 찾는 관람객 교통편의를 위해 4개 노선의 무료셔틀버스를 20분 간격으로 운행한다. 행사장~청도천변~청도군청~청도농협 농산물산지유통센터~청도역 등을 순회한다.

박권현(사진) 청도군수는 “맛있는 청도반시와 풍성한 공연, 다채로운 체험을 즐기며 청도의 따뜻한 정과 즐거운 웃음을 가득 담아가시길 바란다”고 말했다.

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