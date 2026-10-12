당근주스 섭취 후 대장 선종 조직서 암 관련 유전자 변화 관찰

당근을 착즙한 주스를 하루 100㎖씩 3주간 섭취한 환자들의 대장 선종 조직에서 암과 염증 관련 유전자 신호 경로의 변화가 관찰됐다. 당근에 함유된 생리활성 성분이 대장 종양의 진행 과정에 영향을 미칠 가능성을 보여주는 연구 결과다. 다만 당근주스가 대장암을 예방하거나 치료하는 효과를 입증한 것은 아니다.

12일 한국식품커뮤니케이션포럼(KOFRUM)에 따르면 덴마크 남덴마크대학 임상연구과 모르텐 코벡-라르센(Morten Kobaek-Larsen) 박사와 오덴세대병원 연구팀은 진행성 대장 선종 환자 20명을 대상으로 당근주스 섭취에 따른 조직 변화를 분석했다.

진행성 대장 선종은 향후 대장암으로 진행할 위험이 상대적으로 높은 전암성 병변이다. 연구팀은 환자 15명에게 유기농 당근을 착즙한 주스 100㎖를 매일 21일간 마시도록 했다. 나머지 5명은 별도의 식이 중재를 하지 않는 대조군으로 삼았다. 하루 섭취량인 100㎖는 생당근 약 125g에 해당한다.

연구팀은 주스 섭취 전후에 채취한 대장 선종 조직의 유전자 발현 변화를 비교했다. 그 결과 당근주스 섭취 그룹에서는 대장암 발생과 진행에 관여하는 것으로 알려진 WNT, PI3K-AKT, MAPK 등 주요 신호경로가 억제되는 방향의 변화가 나타났다. 암 관련 유전자 활동과 세포주기, DNA 복구 관련 경로에서도 하향 조절 양상이 관찰됐다.

염증 관련 변화도 확인됐다. 대장 종양 발생 과정에 관여하는 COX-2 경로와 사이토카인 신호 등이 억제되는 방향으로 바뀌었다. 연구진은 당근주스 섭취 후 선종 조직에서 암과 염증에 관련된 분자 활동이 전반적으로 낮아지는 양상이 나타났다고 해석했다.

당근에는 베타카로틴을 비롯한 카로티노이드와 팔카리놀, 팔카린디올 등 생리활성 물질이 들어 있다. 이들 성분은 기존 세포·동물 연구에서도 항염증 및 항암 가능성이 제기돼 왔다.

이번 연구는 특정 성분을 분리해 투여하는 대신 당근 자체를 착즙한 주스 형태로 섭취하게 했다는 점에서 주목된다. 연구진은 당근주스가 당근 유래 생리활성 성분을 비교적 간편하게 공급하는 방법이 될 수 있다고 설명했다. 착즙 과정에서 식물 세포 구조가 파괴되면서 카로티노이드 등 일부 성분의 방출과 체내 이용률이 높아질 가능성도 제시했다.

다만 이번 연구는 참여자가 20명에 불과하고 섭취 기간도 3주로 짧은 예비 연구다. 유전자 발현과 신호 경로의 변화가 실제 대장암 발생 위험 감소나 선종의 크기·조직학적 진행·재발 감소로 이어지는지는 확인되지 않았다. 연구진은 더 많은 사람을 대상으로 한 무작위 대조시험을 통해 임상적 효과를 검증할 필요가 있다고 강조했다.

따라서 이번 결과를 당근주스가 대장암을 예방하거나 치료한다는 의미로 받아들여서는 안 된다. 당근주스는 채소의 영양 성분을 섭취하는 한 방법이지만, 다양한 채소를 균형 있게 먹는 식습관을 대신할 수는 없다. 대장암 예방을 위해서는 권고에 따른 검진과 건강한 생활습관을 유지하는 것이 중요하다.

이번 연구 결과는 ‘진행성 대장 선종에서 당근주스 섭취가 암·염증 관련 경로에 미치는 영향’(Carrot Juice Intake Modulates Oncogenic and Inflammatory Pathways in Advanced Colorectal Adenomas: A Pilot Feasibility Study)이라는 제목으로 국제학술지 ‘영양과 암’(Nutrition and Cancer) 9월 15일 온라인판에 게재됐다.

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