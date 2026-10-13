[오늘 아침 짚어볼 4가지] 이재명 정부 2년 차 ‘복합위기’…집값·외교·여권 내홍에 지지율도 하락

이재명 정부가 외교안보와 민생, 사법 현안에 여권 내 갈등까지 겹친 복합위기를 맞고 있습니다. DMZ 지뢰 폭발과 한·미 정보협력 논란, 집값 상승과 농지 전수조사 반발, 사법부 갈등과 중수청장 인선 충돌이 한꺼번에 이어지고 있습니다. 대통령과 더불어민주당 지지율도 2주 연속 하락해 국정 동력 관리에 부담이 커졌습니다. 정동영 통일부 장관은 한·미 동맹에 이상이 없다고 밝혔고, 정부는 지자체별 자살률과 예방 노력을 평가·공개하는 새 대책을 확정했습니다. 세계일보의 한국힙합 4008곡 가사 분석에서는 플렉스와 디스보다 사랑과 개인의 사유가 더 큰 비중을 차지했습니다. 오늘 아침 짚어볼 네 가지 현안입니다.

이재명 정부가 안보·민생·사법·여권 내홍이 겹친 복합위기에 직면했다는 기사 내용을 표현한 이미지로, 대통령 국정수행 긍정 평가 35.2%(2주 연속 하락)와 민주당 지지도 35.5%(7.0%포인트 하락)를 강조했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

1. 집값·내홍·외교…시험대 오른 이재명 정부 2년 차

이재명 정부가 외교안보·민생·사법 현안과 여권 내 갈등이 겹친 복합위기에 직면했습니다. DMZ 지뢰 폭발과 한·미 정보협력 논란, 집값 상승과 농지 전수조사 반발, 사법부 갈등과 중수청장 인선 충돌이 잇따르고 있습니다. 대국민 기자회견 뒤 반등했던 이 대통령의 국정 지지율은 최근 2주 연속 하락해 35.2%를 기록했고, 민주당 지지율도 7%포인트 내린 35.5%로 동반 하락했습니다. 민생과 성장으로 국정 무게중심을 옮기려던 구상도 현안에 가려지는 모습입니다. 대통령실의 SNS 소통 강화가 정치권 공방으로 이어지는 가운데 비서실장과 법무부 장관 인선도 남아 있습니다. 전문가들은 개혁과 일반 국정을 나눠 추진하고 청와대 정무 기능을 강화해야 한다고 제언했습니다.

정동영 통일부 장관이 미국의 대북 정보공유 제한으로 불거진 한미 동맹 균열론에 대해 양국 관계가 "전혀 이상이 없다"고 강조한 발언을 전면 타이포로 표현한 이미지. 한국과 미국 국기를 함께 배치했다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

2. 정동영 “한·미 동맹 전혀 이상 없다”

정동영 통일부 장관은 최근 미국의 정보공유 제한으로 불거진 한·미 동맹 균열론에 대해 “의견이 달라도 충분히 소통하는 것이 동맹”이라며 양국 관계는 “전혀 이상이 없다”고 밝혔습니다. 자신이 북한 ‘구성’ 핵시설을 언급한 뒤 미국이 정보공유를 제한한 데 대해서는 “미국이 틀렸다”고 주장했고, 자신과 이종석 국가정보원장의 경질 요구는 “색깔론”이라고 반박했습니다. 정부 부처 간 대북정책 이견은 국가안전보장회의(NSC)에서 조율하는 정상적인 과정이라고 설명했습니다. 북한이 남북관계를 주시하고 있다며 다음 달 중국에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 “결정적 국면 전환”이 이뤄질 수도 있다고 전망했습니다.

제6차 자살예방기본계획 확정으로 청소년은 교육부, 범죄피해자는 법무부, 경제적 문제를 겪는 고위험군은 금융위원회가 책임지는 구조를 정부 청사 아래 세 기둥으로 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

3. 지자체 자살률·예방 노력 공개…정부, 새 기본계획 확정

정부가 지자체별 자살률뿐 아니라 예방정책 추진 노력까지 평가해 공개하고, 결과에 따라 포상과 재정지원을 연계하기로 했습니다. 보건복지부는 12일 제6차 자살예방기본계획을 확정하고 지역 중심의 예방체계를 강화한다고 밝혔습니다. 학생·청소년은 교육부, 범죄피해자는 법무부, 채무 등 경제적 어려움을 겪는 고위험군은 금융위원회가 대책을 맡습니다. 복지부 산하에는 경찰·소방 등이 참여하는 국가자살대응실을 설치해 자살 시도와 지역 대응 상황을 관리·지원합니다. 정부는 자살 위험요인 분류를 7개에서 27개로 세분화하고, 건강보험·사회보장급여 자료 등을 AI로 분석해 지역별 위험을 예측하는 사전 예방체계도 구축할 계획입니다.

4. 플렉스·디스보다 사랑과 사유…4008곡으로 본 한국힙합 30년

세계일보가 1990년 이후 주요 한국힙합 4008곡의 가사를 분석한 결과, 돈과 명성을 과시하는 ‘플렉스’는 5.3%, ‘디스’는 6.6%였습니다. 사랑은 17%, 개인적 사유는 9.5%로 더 높은 비중을 차지했습니다. 외환위기 직후에는 사회 현실과 음악에 대한 헌신이 두드러졌고, 2010년대 이후 성장 서사와 플렉스가 늘었습니다. 최근에는 내면의 불안과 우울을 돌아보는 가사가 다시 커졌습니다. 전문가와 래퍼들은 나이대별 개인의 경험과 감정을 자유롭게 표현하는 것이 한국힙합의 고유한 색깔이라고 봤습니다. (더 자세한 사항은 https://www.segye.com/investigative/k-hiphop)

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