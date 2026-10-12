“지적측량 신청 온라인으로 간편히…” LX공사, 비대면 접수 39.2% 증가

LX한국국토정보공사가 지적측량 신청 절차를 간소화한 뒤 온라인을 통한 비대면 신청이 늘고 있는 것으로 나타났다. 복잡한 전문 용어와 방문·전화 중심의 접수 방식을 개선해 국민의 시간과 비용 부담을 줄이려는 취지가 효과를 보고 있다.

LX한국국토정보공사 본사 전경.

LX공사는 지난 4월 개편한 ‘지적측량신청포털’을 통한 측량 신청이 전년보다 39.2% 증가했다고 12일 밝혔다. 개편 전에는 연간 20만여 건의 지적측량 신청 중 70~80%가량이 시·군·구청이나 LX공사를 직접 방문하거나 전화로 이뤄졌다.

새 포털은 회원가입 없이 비회원으로도 이용할 수 있으며, 신청 절차를 기존 9단계에서 5단계로 줄였다. 측량할 토지의 주소를 검색하고 측량 목적을 입력하면 신청할 수 있도록 절차를 단순화했다. 어려운 전문 용어를 알기 쉬운 표현으로 바꾸고 화면 구성도 이용자 중심으로 개선했다.

이에 따라 국민은 모바일 등 온라인을 통해 시간과 장소에 구애받지 않고 지적측량을 신청할 수 있게 됐다. LX공사는 이용자 의견과 서비스 점검 결과를 반영해 포털 기능을 지속적으로 보완할 계획이다.

LX공사는 인터넷 이용이 익숙하지 않은 고령자나 오지 주민을 위해 직원이 직접 찾아가 신청을 돕는 서비스도 운영하고 있다.

어명소 LX공사 사장은 “누구나 쉽고 빠르게 지적측량을 신청하도록 국민 눈높이에서 서비스를 개선했다”며 “앞으로도 국민이 체감할 수 있는 고객 서비스를 확대할 계획”이라고 말했다.

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