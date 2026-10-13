1000대 기업 신사업, ‘에너지·로봇·AI’ 쏠렸다

국내 자산 상위 상장사들의 신산업 진출이 신재생에너지와 로봇 등 일부 분야에 집중된 것으로 나타났다.



한국경제인협회가 12일 자산 기준 상위 1000대 상장사의 정관상 신규 사업목적을 분석한 결과, 신산업 분야 중 에너지 비중이 31.1%로 가장 높았다. 이어 제조·모빌리티(19.8%)와 인공지능(AI·12.3%), 정보통신기술(ICT)·디지털(12.3%) 순이었다. 융합지식서비스(7.5%)와 소재·부품(6.6%), 반도체·디스플레이(3.8%), 바이오헬스(3.8%), 환경·스마트 농축수산(2.8%)이 뒤를 이었다.

한국경제인협회. 뉴시스

세부 분야별 비중을 보면, 신재생에너지가 18.9%로 가장 높았고 로봇(11.3%), 소프트웨어 응용·사이버보안(8.5%), 지식서비스(6.6%), AI 융합서비스(5.7%), 데이터 분석·컴퓨팅(5.7%)이 뒤를 이었다. 상위 6개 분야가 전체의 56.7%를 차지했다.



한경협은 신재생에너지 비중이 높은 배경으로 재생에너지 조달 수요 확대를 꼽았다. 2035년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 확정과 정부의 RE100(재생에너지 100%) 산업단지 조성계획 발표 등이 기업들의 관련 사업 진출에 영향을 미쳤다는 분석이다.



기업 규모별 차이는 뚜렷했다. 상위 500개사의 신산업 관련 신규 사업목적은 평균 2.1건으로, 하위 500개사 평균인 1.3건보다 약 1.6배 많았다. 신산업 세부 분야 수도 상위사가 22개로 하위사(15개)보다 약 1.5배 넓었다.



상위사는 에너지(28.4%) 외에도 ICT·디지털(17.9%), 제조·모빌리티(16.4%), AI(16.4%), 융합지식서비스(10.4%) 등 여러 분야에 고르게 진출했지만 하위사는 에너지(35.9%)와 제조·모빌리티(25.6%)에 상당 부분이 집중됐다.



이상호 한경협 경제본부장은 “기업들이 다양한 신산업 영역에 도전적으로 진출해 미래 경쟁력을 확보할 수 있도록 연구개발(R&D) 세제지원 확대와 신산업 규제 샌드박스의 실효성 제고 등 제도적 지원을 강화해야 한다”고 강조했다.

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