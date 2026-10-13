서울 아파트 매매 절반 이상 ‘최고가’ 거래

올해 3분기 서울 아파트 매매 거래의 절반 이상이 과거 최고 거래가와 같거나 그보다 높은 가격에 거래된 것으로 나타났다. 특히 성북·동대문구 등 서울 비강남권의 종전 최고가 이상 거래 비중이 높아지며 집값 강세가 두드러졌다. 지난해까지 집값 상승을 주도한 강남권에서 가격 부담이 상대적으로 작은 지역으로 매수세가 옮겨간 결과로 풀이된다.



12일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 올해 3분기(7∼9월) 서울 아파트 매매 거래 중 과거 최고가격과 비교 가능한 1만930건의 54.7%(5977건)가 종전 최고가 이상으로 거래됐다. 직방은 지난해 12월31일까지 동일 단지·동일 전용면적에서 거래된 최고가격을 전고점으로 정하고 올해 거래 가격과 비교했다.

12일 서울 남산에서 아파트 단지가 보이고 있다. 뉴스1

서울의 전고점 이상 거래 비중은 1분기 38.2%에서 2분기 43.0%, 3분기 54.7%로 상승했다. 지역별로 동대문구(45.7%→81.9%), 성북구(32.1%→68.5%), 서대문구(44.4%→73.5%), 중랑구(13.2%→41.4%), 은평구(26.1%→50.0%), 강북구(8.9%→34.5%), 노원구(8.1%→24.9%), 도봉구(6.1%→12.4%) 등 외곽 지역의 상승세가 두드러졌다.



다만 이들 지역의 매매 거래량은 줄었다. 서울부동산정보광장의 아파트 매매 거래현황에 따르면 동대문구의 3분기 거래량은 452건으로 1분기(758건)보다 40.4% 줄었고, 성북구는 1101건에서 646건으로 41.3%, 노원구는 2070건에서 1510건으로 27.1% 감소했다.



강남권은 매매 거래량과 전고점 이상 거래 비중이 모두 낮아졌다. 강남구의 전고점 이상 거래 비중은 1분기 55.0%에서 3분기 43.0%로 12.0%포인트 하락했다. 같은 기간 매매 거래량도 532건에서 351건으로 34% 감소했다. 서초구도 전고점 이상 거래 비중이 67.6%에서 62.6%로 낮아졌고, 거래량은 427건에서 316건으로 26% 줄었다.

경기에서도 3분기 비교 가능한 거래 3만3619건 중 22.4%가 전고점 이상에서 거래됐다. 해당 비중은 1분기 12.0%에서 2분기 18.9%, 3분기 22.4%로 상승했다. 성남시 분당구가 3분기 94.1%로 비중이 가장 컸고 성남시 수정구(77.2%), 용인시 수지구(74.1%), 하남시(73.6%), 성남시 중원구(65.4%)가 뒤를 이었다. 반면 의정부시(6.4%), 파주시(4.0%)는 낮은 수준을 보여 도내에서도 지역별 격차가 뚜렷했다.



김은선 직방 빅데이터 랩장은 “대출 규제와 자금조달 부담이 커지면서 상대적으로 가격 부담이 작은 지역으로 실수요자의 관심이 옮겨가고 있다”며 “공급 부족 우려와 임대차 가격 상승도 서울 외곽 지역의 전고점 이상 거래 비중이 높아진 배경”이라고 말했다.

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